Dominic Fritz află dacă va pierde partidul și primăria. Ce vor decide magistrații în cazul liderului USR?
Dominic Fritz
Liderul USR, Dominic Fritz află astăzi dacă va fi declarat incompatibil și va pierde funcția de primar. Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să decidă dacă menține sau nu hotărârea Curții de Apel Timișoara.
Dominic Fritz, la un pas de a-și pierde funcția de primar
Dominic Fritz află azi dacă va fi declarat incompatibil și va pierde funcția de primar al Timișoarei. Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să decidă dacă menține sau nu hotărârea Curții de Apel Timișoara, care a validat raportul Agenției Naționale de Integritate prin care edilul municipiului Timișoara a fost găsit în incompatibilitate.
Un verdict nefavorabil ar putea însemna, pentru Dominic Fritz, chiar pierderea mandatului de edil și interdicția de a mai ocupa funcții publice pentru următorii trei ani, conform surselor Realitatea PLUS.
Judecătorii arată că primarul, acuzat că și-a favorizat un creditor din campania electorală, prin inițierea unui proiect de hotărâre de consiliu local, a acționat cu intenție și că fapta nu este deloc lipsită de gravitate.
Iar faptul că în această chestiune există un vădit conflict de interese este întărit și de observația făcută de instanță, conform căreia beneficiarul actului primarului, consilier local la Timișoara, a ales să se abțină de la vot, știind că proiectul de hotărâre îl privește.
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