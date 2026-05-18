Dominic Fritz, după negocierile cu președintele Nicușor Dan: ”Dacă PSD găsește o majoritate, USR intră în opoziție”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, după negocierile cu președintele Nicușor Dan privind formarea viitorului Guvern că dacă PSD găsește o majoritate, partidul său intră în opoziție.

”Am avut o discuţie lungă şi onestă cu preşedintele, i-am transmis poziţia USR în această criză politică, am subliniat că miniştrii interimari USR sunt la muncă, nu dezertează, încearcă să ţină lucrurile pe o linie de plutire şi să ducă proiectele mai departe, chiar dacă la un nivel mai jos”, a spus Dominic Fritz, după consultările oficiale.

Preșdintele USR a subliniat că ”nu mai există bază de încredere pentru a intra într-un guvern cu PSD, nu mai există o bază de încredere ca, împreună cu PSD, să putem împinge reforme.

”PSD a sabotat, a şantajat, reformele pentru un stat mai suplu, pentru tăirea privilegiilor, nu vedem cum să le putem face cu PSD; într-un guvern comun”, a mai spus liderul USR.

În plus, el a ținut să precizeze faptul că ”dacă PSD găseşte o majoritate, noi vom intra în Opoziţie”.

Totodată, el a afirmat că această criză este eminamente politică şi răspunsul la aceasta trebuie să fie politic.

”Soluţia va trebui să fie politică, nu vom putea susţine un guvern tehnocrat, care este un paravan pentru ca PSD să controleze”, a conchis Fritz.