Radu Miruță: ”Suntem pregătiți pentru alegeri anticipate. Ne întoarcem la popor”

Sursă: Realitatea.Net

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarată că ”noi cei de la USR suntem pregătiți pentru alegeri anticipate”. Oficialul a subliniat că a existat o majoritate parlamentară care a dat jos acest Guvern și trebuie să se găsească o altă variantă pentru a pune altul în loc.

"Mesajul pe care noi îl avem este unul fără echivoc și unul clar. A existat o majoritate parlamentară care a dat jos acest guvern.

Dacă această majoritate cu PSD, AUR în fruntea ei nu au ce să pună în loc, venim cu varianta cea mai rămas”, a declarat Radu Miruță la postul public.

Ministrul interiamar al Apărării a subliniat că ”dacă o majoritate nu poate, hai să încercăm să vedem ce poate un guvern minoritar”.

”Dacă niciun guvern minoritar nu este o condiție acceptabilă de ceilalți parteneri pe scena politică, ne uităm în Constituție. În Constituție spune: alegeri anticipate. Noi, la USR, vă spun foarte deschis că suntem pregătiți și pentru alegeri anticipate. Ne întoarcem la popor", a mai spus reprezentantul USR.