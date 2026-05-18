Radu Miruță: ”Suntem pregătiți pentru alegeri anticipate. Ne întoarcem la popor”
Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarată că ”noi cei de la USR suntem pregătiți pentru alegeri anticipate”. Oficialul a subliniat că a existat o majoritate parlamentară care a dat jos acest Guvern și trebuie să se găsească o altă variantă pentru a pune altul în loc.
"Mesajul pe care noi îl avem este unul fără echivoc și unul clar. A existat o majoritate parlamentară care a dat jos acest guvern.
Dacă această majoritate cu PSD, AUR în fruntea ei nu au ce să pună în loc, venim cu varianta cea mai rămas”, a declarat Radu Miruță la postul public.
Ministrul interiamar al Apărării a subliniat că ”dacă o majoritate nu poate, hai să încercăm să vedem ce poate un guvern minoritar”.
”Dacă niciun guvern minoritar nu este o condiție acceptabilă de ceilalți parteneri pe scena politică, ne uităm în Constituție. În Constituție spune: alegeri anticipate. Noi, la USR, vă spun foarte deschis că suntem pregătiți și pentru alegeri anticipate. Ne întoarcem la popor", a mai spus reprezentantul USR.
