Explozie la o unitate militară din Botoșani. Doi militari au suferit arsuri

Este alertă maximă luni după-amiază în Botoșani, după ce o explozie s-a produs la o unitate militară. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție, jandarmi, ambulanță, SMURD și pompieri, iar zona a fost securizată de militari.

Update- Cine sunt militarii răniți

Noi informații au apărut după explozia produsă luni la unitatea militară de pe strada Petru Rareș din Botoșani. Cei doi militari răniți grav au suferit arsuri pe suprafețe foarte mari ale corpului și sunt în stare critică. Ambele victime sunt intubate și ventilate mecanic. Potrivit informațiilor apărute până acum, unul dintre răniți, Florin, în vârstă de 36 de ani, prezintă arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corpului. Cel de-al doilea militar rănit, Andrei, în vârstă de 31 de ani, are arsuri pe aproximativ 51% din suprafața corpului. Medicii spun că starea ambilor este extrem de gravă.

Având în vedere gravitatea leziunilor, autoritățile medicale încearcă transferul celor doi în centre specializate pentru tratarea marilor arși. Medicii caută locuri disponibile în spitale din țară care pot prelua astfel de cazuri complexe. Surse oficiale citate de presa locală susțin că explozia și situația militarilor răniți au fost raportate inclusiv conducerii Ministerul Apărării Naționale. Ancheta privind cauzele producerii exploziei este în desfășurare.

UPDATE - Reacția MApN: Doi militari au suferit arsuri

Ministerul Apărării Naționale a venit cu explicații oficiale în urma exploziei produsă la unitatea militară din Botoșani.

„Luni, 18 mai, la ora 13.30, a avut loc un incendiu într-un poligon de distrugere a muniției, aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre, în urma căruia doi militari au suferit arsuri. La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ.

Militarii au primit primele îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani. Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției (cartușe de semnalizare de 26 mm). Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului”, a transmis instituția.

Mai multe ambulanțe și echipaje SMURD au intervenit la fața locului

După explozie, mai multe echipaje medicale au fost trimise de urgență la unitatea militară. Două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă au plecat deja către spital cu victimele rănite. Militarii au închis porțile unității, iar accesul în zonă este restricționat în timpul intervenției autorităților, conform presei locale.