Descoperire șocantă într-un apartament din Buzău. O profesoară a fost găsită moartă într-o baltă de sânge

Sursă: Realitatea.net

O femeie în vârstă de 55 de ani a fost găsită fără viață în locuința sa din Buzău, iar descoperirea a mobilizat mai multe echipaje de intervenție în zona centrală a orașului. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, apartamentul în care a fost găsită victima prezenta urme puternice de sânge, iar medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

Surse citate de publicația locală susțin că femeia era cadru didactic și se afla în perioada de recuperare după o intervenție chirurgicală.

Apartamentul era plin de sânge când au ajuns salvatorii

Alarma a fost dată de persoane apropiate femeii, care au cerut ajutorul autorităților după ce nu au mai reușit să ia legătura cu aceasta. Echipajele care au intrat în apartament au găsit victima într-o baltă de sânge, iar urmele hemoragiei erau vizibile în mai multe zone ale locuinței. Primele indicii arată că femeia ar fi încercat să se deplaseze sau să ceară ajutor înainte să se prăbușească. Medicii de la Ambulanță au constatat decesul la fața locului.

Din primele informații, femeia fusese operată recent la glanda tiroidă și se afla în convalescență. Anchetatorii și medicii iau în calcul posibilitatea unei complicații medicale severe, respectiv deschiderea spontană a suturilor post-operatorii, care ar fi provocat o hemoragie masivă. Totuși, ancheta este în desfășurare, iar polițiștii verifică toate variantele posibile pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Deși primele date indică o posibilă complicație medicală, autoritățile spun că nu pot exclude complet nici alte scenarii, inclusiv o eventuală agresiune. Până în acest moment, anchetatorii nu au găsit urme de efracție sau semne evidente de violență în apartament. Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită după necropsia efectuată de medicii de la Serviciul de Medicină Legală.