Polițiștii rutieri au început să fie înlocuiți de roboți AI în intersecții. Nimic nu le scapă și elimină orice „tocmeală” - VIDEO

Sistemele de inteligență artificială și roboții autonomi încep să preia tot mai multe funcții umane, iar în China acest proces a ajuns deja în stradă, la propriu.

În mai multe orașe, polițiștii rutieri au început să fie înlocuiți de roboți inteligenți amplasați în intersecții, capabili să monitorizeze traficul, să detecteze abaterile și să intervină digital în timp real.

Potrivit datelor prezentate de companii din domeniul roboticii, deja au fost livrate 110 unități de roboți de poliție, iar alte 1.000 au fost comandate, semn că sistemul este în plină extindere.

Roboții care preiau controlul în intersecții

Tehnologia a fost prezentată oficial la Salonul Auto de la Beijing, desfășurat în perioada 24 aprilie – 3 mai, unde compania de robotică AiMOGA, parte a grupului auto chinez Chery, a expus o nouă generație de roboți inteligenți.

Printre aceștia se numără robotul umanoid Mornine, robotul cvadruped Argos, dar și primul „robot inteligent de poliție”, proiectat special pentru gestionarea traficului rutier.

Conceptul prezentat se bazează pe integrarea dintre mașini, roboți și infrastructura urbană, într-un ecosistem digital în care deciziile sunt luate automat, în funcție de datele colectate în timp real.

110 roboți deja pe teren, încă 1.000 în drum spre implementare

Reprezentanții AiMOGA au confirmat că sistemul a trecut deja din faza de test în cea de implementare.

Până în prezent, au fost livrate 110 unități de roboți de poliție rutieră în mai multe orașe din China, iar contractele pentru încă 1.000 de unități au fost deja semnate.

Această extindere rapidă indică faptul că autoritățile mizează pe automatizarea completă a anumitor funcții de control rutier, în special în zonele urbane aglomerate.

Cum funcționează „polițistul” robotizat

Robotul inteligent de poliție AiMOGA este conceput pentru a opera în scenarii reale de trafic, de la zone școlare până la intersecții intens circulate sau evenimente publice cu flux mare de oameni.

Acesta este echipat cu un sistem de navigație multi-senzorial și un model de inteligență artificială dedicat managementului traficului.

Printre funcțiile sale se numără patrularea autonomă, identificarea vehiculelor care încalcă regulile de circulație, detectarea parcărilor neregulamentare și monitorizarea continuă a intersecțiilor.

În practică, robotul poate semnala automat abaterile și transmite datele către sistemele centrale, reducând dependența de intervenția directă a polițiștilor umani.

Intersecții supravegheate permanent, fără „zonă gri”

Unul dintre obiectivele declarate ale sistemului este eliminarea erorilor umane și a oricărei forme de negociere în trafic.

Practic, robotul „vede” tot, analizează instant comportamentul șoferilor și aplică regulile în mod automat, fără interpretări sau excepții.

Această abordare schimbă radical modul în care este înțeleasă aplicarea legii în trafic, mutând accentul de la intervenția umană la controlul algoritmic permanent.

Deja folosiți în orașe și la evenimente publice

Roboții AiMOGA nu sunt doar un concept de laborator, ci au fost deja implementați în mai multe orașe și la evenimente publice din China.

Aceștia sunt utilizați, printre altele, pentru asistență rutieră în zone școlare din orașul Wuhu, cunoscut și ca „orașul Chery”, unde se află sediul central al companiei auto.

De asemenea, roboții au fost prezenți la evenimente cu trafic intens, precum Maratonul Jiangyin sau competiții sportive din Changzhou, unde au contribuit la gestionarea fluxului de persoane și vehicule.

De la polițist uman la sistem complet automatizat

Implementarea acestor tehnologii marchează o schimbare majoră în modul în care este gestionată siguranța rutieră, cu o tranziție clară către sisteme complet automatizate.

În locul interacțiunii directe dintre polițist și șofer, controlul traficului este preluat de o rețea de senzori, algoritmi și roboți conectați permanent la infrastructura urbană.