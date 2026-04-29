„Piramidele” din nordul României: Descoperire arheologică uluitoare, contemporană cu Egiptul Antic

Arheologii români și cehi au scos la lumină un complex funerar de dimensiuni impresionante în nordul Moldovei, datând din perioada primelor populații indo-europene. Tumulul, considerat contemporan cu piramidele egiptene, adăpostește 11 morminte și oferă detalii prețioase despre ritualurile funerare ale unor comunități care au schimbat cursul istoriei continentului.

„Piramidele” de la Flămânzi: Un complex funerar de acum 4500 de ani descoperit în Botoșani

La marginea orașului Flămânzi, pe un câmp liniștit din apropierea satului Prisăcani, arheologii au scos la lumină un monument care rescrie capitole importante din preistoria europeană. Este vorba despre un tumul impunător, cunoscut sub numele de „Movila Ciurari I”, o construcție funerară de mari dimensiuni care datează de aproximativ 4500 de ani. Cu un diametru de peste 35 de metri, acest monument nu este doar o simplă movilă de pământ, ci un complex arhitectural complex, înconjurat de un „inel” din pietre masive aduse special din împrejurimi pentru a marca caracterul sacru al locului.

Cercetările, coordonate de Muzeul Județean Botoșani în colaborare cu specialiști de prestigiu din Cehia și de la Institutul de Arheologie din Iași, au scos în evidență valoarea simbolică excepțională a acestui sit. Specialiștii afirmă că, la nivel de semnificație și efort comunitar, monumentul nu diferă cu nimic de piramidele egiptene, fiind contemporan cu acestea. Ambele tipuri de construcții au fost ridicate pentru a omagia lideri de seamă și pentru a asigura dăinuirea memoriei acestora peste milenii.

Misterul războinicului robust și ritualurile regenerării

Săpăturile au dezvăluit până în prezent 11 morminte de inhumație, structurate în jurul unui mormânt central. Cel mai impresionant schelet aparține unui bărbat tânăr, cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, descris de antropologi ca fiind extrem de robust, cu o musculatură bine dezvoltată, probabil un lider sau un războinic de seamă al comunității sale. Modul în care a fost depus trupul trădează un ritual sofisticat: acesta a fost așezat între două straturi de rogojini vegetale, semn al unei griji deosebite pentru confortul său în viața de apoi.

În mormintele secundare, arheologii au descoperit detalii fascinante despre spiritualitatea acelor vremuri. Unii defuncți au fost așezați în poziție chircită, pe paturi de ocru roșu – un pigment care în vechime simboliza sângele, viața și regenerarea. Prezența mormintelor de copii și a gropilor de ofrandă indică faptul că întreaga arie a fost utilizată ca un spațiu cimiterial sacru, rezervat elitelor unei societăți care depunea eforturi logistice uriașe pentru a muta tone de pământ și piatră în onoarea morților lor.

Cultura Yamnaya: Păstorii nomazi care au modelat limba și genetica Europei

Cei care au ridicat monumentul de la Prisăcani fac parte din misterioasa civilizație Yamnaya, o populație de păstori nomazi veniți din stepele nord-pontice (teritoriile de astăzi ale Ucrainei și Rusiei). Acești oameni sunt considerați de lumea științifică veriga lipsă în înțelegerea modului în care s-a format Europa actuală. Fiind primii mari migratori ai Epocii Bronzului, triburile Yamnaya au înlocuit treptat vechile civilizații de agricultori neolitici, aducând cu ei inovații tehnologice, dar mai ales o moștenire culturală fundamentală.

Importanța lor pentru istoria continentului este colosală, deoarece sunt identificați drept purtătorii limbilor indo-europene, baza aproape tuturor limbilor vorbite astăzi în Europa. Deși nu au lăsat în urmă așezări durabile, fiind un popor aflat mereu în mișcare, amprenta lor a rămas întipărită în peisaj prin acești tumuli care marchează rutele lor de migrație. Descoperirea de la Flămânzi oferă date prețioase despre acest prim val de indo-europenizare, confirmând faptul că județul Botoșani a fost, acum patru milenii, o placă turnantă în destinul istoric al întregului continent.