Premieră în România: treceri de pietoni iluminate cu laser pentru creșterea siguranței rutiere
Treceri de pietoni semnalizate cu laser
Municipiul Botoșani introduce un sistem inovator de siguranță rutieră, fiind vorba despre prima implementare din țară a tehnologiei de proiecție cu laser pentru trecerile de pietoni. Noul sistem are rolul de a face marcajele pietonale mult mai vizibile în condiții dificile, precum întuneric, ceață sau strat de zăpadă.
Tehnologia funcționează prin proiectarea luminoasă a marcajelor de trecere, astfel încât acestea sunt clar conturate pe carosabil, completând și practic dublând marcajele rutiere clasice. În acest fel, șoferii pot observa mult mai ușor zonele de traversare, chiar și în condiții de vizibilitate redusă.
Treceri de pietoni reflectorizante
Autoritățile locale din Botoșani au implementat acest sistem ca parte a unui proiect de modernizare a infrastructurii rutiere, cu scopul principal de a reduce numărul accidentelor în zonele intens circulate, în special în apropierea trecerilor de pietoni.
Reprezentanții administrației locale susțin că această tehnologie reprezintă un pas important în direcția creșterii siguranței rutiere și a protecției pietonilor, mai ales în sezonul rece, când vizibilitatea este adesea afectată.
Sistemul de proiecție cu laser este considerat o soluție modernă, deja testată în alte state europene, însă implementarea din Botoșani marchează o premieră la nivel național.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News