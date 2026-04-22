Într-o intervenție la un post TV, liderul liberal a subliniat că nu s-a ajuns încă într-un punct critic, dar a admis că există nemulțumiri serioase în interiorul PNL privind funcționarea actualei coaliții.

„Nu știu dacă suntem în acel punct de inflexiune în care să nu putem continua așa. Noi n-am zis că nu mai facem deloc cu PSD. Am spus doar că, dacă picați guvernul, uitați de noi. Dar dacă își revin, nu vrem neapărat scuze, însă vrem să renegociem protocolul”, a declarat Ciucu.

Acesta a explicat că una dintre principalele probleme ale actualului acord este lipsa unor termene clare pentru implementarea reformelor asumate.

„Am stabilit cine este responsabil pentru fiecare măsură, dar nu am spus până când trebuie realizată. Iar miniștrii PSD au blocat foarte multe reforme”, a afirmat prim-vicepreședintele PNL.

Ciucu a acuzat, totodată, existența „unui an întreg de atacuri și stratageme” din partea partenerilor de coaliție, ceea ce a afectat încrederea dintre cele două partide.

În acest context, liderul liberal a reiterat că o eventuală renegociere ar trebui să includă termene ferme și mecanisme clare de responsabilizare.

„În extremis, am putea renegocia un protocol de care să ne și ținem, cu termene. Nu doar cu responsabilități. Ca să ne asigurăm că nu suntem degeaba la guvernare. Scopul nu este să stai la putere de dragul puterii, ci să faci ceea ce este corect”, a conchis Ciprian Ciucu.