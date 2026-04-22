Oana Gheorghiu: „Nicușor Dan e copleșit de probleme, cred că are foarte multe pe cap. Știu că societatea îi reproșează multe lucruri”

„Cred că e copleșit de probleme, cred că are foarte multe pe cap. Știu că societatea îi reproșează multe lucruri. Nu știu dacă s-a schimbat sau nu. Cred că vede lucrurile dintr-o altă perspectivă și m-aș bucura să văd în viitor mai multă deschidere în a discuta cu mai mulți oameni atunci când ia deciziile”, a declarat Oana Gheorghiu.

Întrebată dacă președintele i-a oferit suficient sprijin premierului Ilie Bolojan, vicepremierul a evitat un răspuns ferm, invocând lipsa participării la întâlnirile dintre cei doi. „Nu pot să vă răspund la asta, pentru că nu am participat la întâlnirile pe care cei doi le au”, a spus ea.

„Relația dintre Nicușor Dan și Bolojan este una corectă, instituțională”

Gheorghiu a adăugat că șeful statului susține reformele și programul de guvernare, inclusiv procesul de digitalizare. „Știu că susține reforma, știu că susține respectarea programului de guvernare. Din câte știu, relația dintre cei doi este una corectă, una instituțională, în care discuțiile sunt foarte tehnice”, a mai afirmat vicepremierul.

Declarațiile vin în contextul în care președintele Nicușor Dan a convocat, miercuri, consultări cu partidele din coaliția de guvernare, la Palatul Cotroceni, după ce PSD a decis retragerea sprijinului pentru premierul liberal Ilie Bolojan. La scurt timp după întâlnire, social-democrații au anunțat că miniștrii partidului vor demisiona joi din Guvern.