”O ţară întreagă plăteşte preţul ambiţiei lui Ilie Bolojan! Domnule premier, România nu este trofeul nimănui şi nu este nici locul unde să vă hrăniţi orgoliul!

PSD o spune răspicat: nu ne-am propus să rupem Coaliția de guvernare, ci doar să schimbăm direcţia guvernării dată de Bolojan, despre care 80% dintre români spun că este GREŞITĂ.

Însă, în loc de soluții, avem încăpățânare. Ilie Bolojan nu negociază, nu construiește, nu cedează nimic. În timp ce oamenii așteaptă soluții, Ilie Bolojan se agață de funcție şi nu acceptă nicio variantă în care nu este el premier. Asta nu mai este politică, ci ambiție personală dusă la extrem”, a scris Marian Mina pe Facebook.

Social-democratul a subliniat că ”România are nevoie de un guvern care funcționează, iar #PSD este gata să conducă sau să susțină un premier din PNL ori chiar un tehnocrat. Orice variantă care înseamnă colaborare reală!”

”Dar ce fac PNL și USR? Refuză colaborarea și nu vin cu nicio soluție viabilă, cu excepția unei alianțe cu partidele anti-europene.

Dacă unii NU POT construi, atunci să-i lase pe alții! Pentru că #România nu-și mai permite blocaje, experimente și oameni care pun propriul interes deasupra unei țări întregi”, a conchis deputatul PSD.