De ce apare insomnia chiar și când ești obosit?
Chiar dacă organismul este epuizat, mintea poate rămâne în alertă, scrie Sfat Naturist. Printre cauzele frecvente se numără:
- stresul și anxietatea, care mențin activitatea mentală intensă
- utilizarea dispozitivelor electronice înainte de culcare, a căror lumină albastră reduce producția de melatonină
- un ritm circadian dereglat, cauzat de ore de somn neregulate
Metoda rapidă de relaxare în 3 minute
Această tehnică, inspirată din practici de respirație folosite în meditație și yoga, combină controlul respirației cu relaxarea corpului pentru a reduce tensiunea și agitația mentală.
Iată cum o poți face:
- Așază-te comod în pat, cu corpul relaxat
- Inspiră lent pe nas timp de 4 secunde, lăsând abdomenul să se ridice
- Ține aerul în piept 7 secunde, concentrându-te pe calm
- Expiră încet pe gură timp de 8 secunde, relaxând umerii și maxilarul
- Repetă exercițiul de 3 ori (aproximativ 3 minute)
Acest tip de respirație activează sistemul nervos parasimpatic, responsabil de starea de relaxare. În consecință, ritmul cardiac scade, corpul se destinde, iar adormirea devine mai ușoară.
Ce mai poți face pentru un somn mai bun
Pentru rezultate și mai bune, încearcă să:
- eviți ecranele cu cel puțin o oră înainte de culcare
- creezi un mediu liniștit, întunecat și bine aerisit
- adopți un ritual de seară relaxant, cum ar fi cititul sau muzica calmă
- reduci consumul de cofeină și mesele grele seara
Așadar, lipsa somnului nu ține întotdeauna de oboseala fizică, ci mai degrabă de un creier suprasolicitat. O tehnică simplă de respirație, aplicată chiar înainte de culcare, poate transmite corpului semnalul că este momentul pentru odihnă și te poate ajuta să adormi mai repede.