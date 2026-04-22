De ce apare insomnia chiar și când ești obosit?

Chiar dacă organismul este epuizat, mintea poate rămâne în alertă, scrie Sfat Naturist. Printre cauzele frecvente se numără:

stresul și anxietatea, care mențin activitatea mentală intensă

utilizarea dispozitivelor electronice înainte de culcare, a căror lumină albastră reduce producția de melatonină

un ritm circadian dereglat, cauzat de ore de somn neregulate

Metoda rapidă de relaxare în 3 minute

Această tehnică, inspirată din practici de respirație folosite în meditație și yoga, combină controlul respirației cu relaxarea corpului pentru a reduce tensiunea și agitația mentală.

Iată cum o poți face:

Așază-te comod în pat, cu corpul relaxat

Inspiră lent pe nas timp de 4 secunde, lăsând abdomenul să se ridice

Ține aerul în piept 7 secunde, concentrându-te pe calm

Expiră încet pe gură timp de 8 secunde, relaxând umerii și maxilarul

Repetă exercițiul de 3 ori (aproximativ 3 minute)

Acest tip de respirație activează sistemul nervos parasimpatic, responsabil de starea de relaxare. În consecință, ritmul cardiac scade, corpul se destinde, iar adormirea devine mai ușoară.

Ce mai poți face pentru un somn mai bun

Pentru rezultate și mai bune, încearcă să:

eviți ecranele cu cel puțin o oră înainte de culcare

creezi un mediu liniștit, întunecat și bine aerisit

adopți un ritual de seară relaxant, cum ar fi cititul sau muzica calmă

reduci consumul de cofeină și mesele grele seara

Așadar, lipsa somnului nu ține întotdeauna de oboseala fizică, ci mai degrabă de un creier suprasolicitat. O tehnică simplă de respirație, aplicată chiar înainte de culcare, poate transmite corpului semnalul că este momentul pentru odihnă și te poate ajuta să adormi mai repede.