În replică, președintele le-ar fi transmis că nu se ia în calcul o amânare până în luna august, ceea ce înseamnă că până atunci trebuie să existe o decizie clară în privința blocajului din interiorul coaliției. În acest moment, rămâne esențial cum va arăta această decizie, în condițiile în care pe masa negocierilor se află mai multe scenarii.

Ce au cerut social-democrații în fața lui Nicușor Dan

Se discută atât despre înlocuirea premierului cu o altă variantă din partea PNL, cât și despre posibilitatea unui premier tehnocrat sau chiar a unui premier propus de PSD. Există însă și varianta susținută de Ilie Bolojan, aceea de a rămâne în fruntea unui guvern minoritar, chiar și în lipsa unei susțineri clare în Parlament, deși nu este exclus să încerce să își construiască această majoritate.

Sursele politice susțin că social-democrații sunt dispuși să îi acorde un termen până în luna mai pentru a obține sprijin parlamentar. În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, PSD ar putea merge mai departe cu semnarea și susținerea unei moțiuni de cenzură în Parlament.