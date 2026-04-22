Analiza lui Toni Neacșu: De ce ieșirea PSD de la guvernare nu înseamnă prăbușirea automată a Cabinetului

Într-un moment de maximă tensiune politică, avocatul Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), oferă o clarificare esențială privind viitorul Executivului. Potrivit acestuia, un eventual abandon al coaliției de către Partidul Social Democrat nu echivalează cu încetarea mandatului pentru actualul Guvern, arhitectura constituțională oferind soluții de continuitate.

Mecanismul interimatului de 45 de zile

Toni Neacșu explică faptul că demisia miniștrilor PSD nu lasă portofoliile respective blocate. În locul acestora vor fi numiți miniștri interimari, selectați dintre membrii actuali ai Cabinetului care rămân în funcție. Această soluție temporară este valabilă pentru o perioadă de 45 de zile, interval în care administrația poate funcționa fără sincope, oferind în același timp răgazul necesar pentru reconfigurări politice sau noi numiri.

Moțiunea de cenzură, singurul obstacol decisiv

Un aspect crucial subliniat de expertul juridic este că mandatul Guvernului nu depinde exclusiv de voința unui partener de coaliție de a rămâne la masă. Singura modalitate legală prin care Guvernul poate fi demis este prin intermediul Parlamentului.

Astfel, dacă forțele politice de opoziție sau foștii parteneri depun o moțiune de cenzură, dar aceasta nu reușește să întrunească numărul necesar de voturi pentru a trece, Guvernul rămâne în funcție. În esență, chiar și fără sprijinul PSD, Cabinetul își păstrează legitimitatea până când este sancționat printr-un vot majoritar în Legislativ.