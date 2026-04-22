Meiul, considerat una dintre cele mai nutritive cereale, rămâne adesea trecut cu vederea, deși are numeroase beneficii pentru sănătate, potrivit experților citați de Blikk.

Deși nu este foarte popular, acest aliment simplu ascunde proprietăți valoroase pentru organism.

Aliat pentru sănătatea inimii

Supranumit uneori „bobul galben prețios”, meiul furnizează nutrienți importanți pentru buna funcționare a sistemului cardiovascular. Conținutul ridicat de magneziu ajută la reglarea tensiunii arteriale, contribuind la relaxarea vaselor de sânge și la reducerea riscului de afecțiuni precum infarctul sau ateroscleroza. În același timp, fibrele susțin scăderea colesterolului „rău” și mențin sănătatea circulației.

Oase puternice și piele sănătoasă

Meiul se remarcă și prin combinația de calciu și acid silicic, benefică pentru menținerea densității osoase și prevenirea problemelor articulare. Acest compus este asociat și cu îmbunătățirea aspectului exterior, contribuind la întărirea unghiilor, la un păr mai strălucitor și la o piele mai elastică.

Opțiune fără gluten

Pentru persoanele care evită glutenul, meiul reprezintă o alternativă sigură și hrănitoare. Carbohidrații săi se digeră lent, asigurând un aport constant de energie și ajutând la menținerea unui nivel stabil al glicemiei.

Beneficii pentru digestie

Comparativ cu alte cereale, meiul are un efect alcalinizant, ceea ce poate ajuta la echilibrarea pH-ului organismului. Fibrele contribuie la o digestie mai bună, reduc disconfortul abdominal și sprijină procesele naturale de eliminare a toxinelor.

Modalități de preparare

Deși nu este foarte utilizat, meiul este ușor de integrat în alimentație. Poate fi fiert în lapte sau băuturi vegetale pentru un mic dejun tip terci, folosit ca garnitură în loc de orez sau cartofi ori adăugat în supe și tocănițe pentru a le da consistență, recomandă nutriționiștii.

