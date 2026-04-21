Metode naturale care pot ajuta în ameliorarea artritei reumatoide

Artrita reumatoidă este o boală cronică de natură autoimună, care evoluează progresiv și afectează în principal articulațiile. Aceasta provoacă inflamație, durere și rigiditate, iar în unele cazuri poate avea impact și asupra altor organe. Deși tratamentul medical este esențial, există și soluții naturale care pot contribui la gestionarea simptomelor.

Este important ca, în cazul în care simptomele persistă sau se agravează, să soliciți sfatul unui medic specialist.

Exerciții de întindere

Mișcările ușoare de stretching pot ajuta la reducerea rigidității și la menținerea mobilității articulațiilor. Exercițiile simple, în special pentru mâini și încheieturi, pot diminua disconfortul. Totuși, este recomandat să discuți cu un kinetoterapeut înainte de a începe un program de exerciții, deoarece anumite mișcări pot agrava simptomele.

Comprese calde și reci

Aplicarea alternativă de căldură și frig poate oferi o ameliorare temporară a durerii. Căldura ajută la relaxarea mușchilor, iar frigul poate reduce inflamația. În lipsa compreselor speciale, poți folosi un prosop sau o cârpă pentru acest tip de tratament, scrie Medical News Today.

Alimentație sănătoasă

Dieta joacă un rol important în controlul inflamației. Un regim alimentar bazat pe:

fructe și legume proaspete

cereale integrale

leguminoase

nuci și semințe

Dieta poate contribui la reducerea inflamației din organism și la îmbunătățirea stării generale.

Acizi grași Omega-3

Suplimentele cu omega-3, în special cele care conțin DHA și EPA (prezente în pește și fructe de mare), pot avea efect antiinflamator. Totuși, acestea pot interacționa cu anumite medicamente, așa că este esențial să ceri sfatul medicului înainte de administrare.

Turmeric

Turmericul este cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatoare. Consumat sub formă de supliment sau adăugat în alimentație, poate contribui la reducerea inflamației și a durerii articulare.

Controlul stresului

Stresul poate intensifica simptomele bolii, de aceea este util să incluzi în rutina zilnică activități relaxante precum:

meditația

masajul

acupunctura

tai chi

yoga

Aceste practici pot îmbunătăți atât starea mentală, cât și calitatea somnului.

Mișcare echilibrată

Activitatea fizică moderată este benefică pentru articulații. Sedentarismul poate agrava rigiditatea și durerea, însă și efortul excesiv poate fi dăunător. Echilibrul între odihnă și mișcare este esențial și poate fi stabilit împreună cu un specialist.

Somn odihnitor

Un somn de calitate este esențial pentru refacerea organismului. Persoanele cu artrită reumatoidă ar trebui să acorde o atenție deosebită odihnei, fiind recomandate aproximativ 7–8 ore de somn pe noapte.

Deși artrita reumatoidă nu poate fi vindecată, simptomele pot fi ținute sub control printr-o combinație de tratament medical și metode naturale. Un stil de viață echilibrat, care include alimentație sănătoasă, mișcare și gestionarea stresului, poate face o diferență semnificativă în calitatea vieții, scrie HealthLine.

