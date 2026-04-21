Bărbat dispărut într-o baltă din Prahova, găsit mort după ore de căutări

Înec Prahova
Înec Prahova

Un bărbat de 47 de ani, dispărut luni dimineață în apele unei bălți piscicole din localitatea prahoveană Boldești Grădiștea, a fost găsit mort marți de scafandri. Trupul neînsufleţit, descoperit după ore de căutări, a fost adus la mal. 

Bărbatul în vârstă de 47 de ani a cărui dispariţie a fost semnalată luni dimineaţă a fost găsit mort, marţi, în urma mai multor ore de căutări, anunţă ISU Prahova.

Trupul neînsufleţit a fost descoperit de către scafandri care l-au căutat şi luni, până la lăsarea întunericului, şi marţi dimineaţă în lacul care are o adâncime cuprinsă între 1,80 metri şi 2,50 metri şi se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 150 de hectare.

Surse locale au declarat că bărbatul lucra pentru administratorii lacului, care este o baltă piscicolă şi a dispărut în apă luni dimineaţă. Autorităţile au intervenit după ce o persoană a observat barca goală.