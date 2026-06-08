Scandal la o grădiniță din Pașcani. Un tată a înregistrat cu un microfon ascuns comportamentul educatoarei, după ce copilul său a început să manifeste semne de teamă: „Handicapt, turbat!”

Sursă: Realitatea.Net

Un caz care a stârnit indignare în comunitatea din Pașcani este investigat de autorități după ce părinții unui copil de grădiniță au prezentat înregistrări audio care ar surprinde comportamentul agresiv al unei educatoare față de cei mici.

Totul a ieșit la iveală după ce un tată a decis să ascundă un dispozitiv de înregistrare într-o jucărie de pluș purtată de fiul său la grădiniță. Înregistrările obținute au fost ulterior transmise instituțiilor competente, iar cazul a ajuns atât în atenția poliției, cât și a Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Comportamentul copilului i-a alarmat pe părinți

Suspiciunile familiei au apărut după ce băiețelul de patru ani a început să manifeste schimbări semnificative de comportament.

Potrivit părinților, copilul devenise anxios, se trezea speriat în timpul nopții și folosea expresii și amenințări pe care nu le auzise acasă. De asemenea, acesta ar fi cerut în repetate rânduri să nu fie pedepsit și ar fi manifestat teamă față de mediul educațional.

Inițial, părinții au încercat să discute situația cu reprezentanții unității de învățământ, însă susțin că li s-ar fi transmis că temerile lor sunt nefondate și că micuțul exagerează.

Înregistrările audio au declanșat scandalul

După ce au observat că situația nu se îmbunătățește, iar copilul ar fi ajuns acasă cu urme de lovituri, părinții au decis să recurgă la o metodă prin care să afle ce se întâmplă în timpul programului de la grădiniță.

Tatăl copilului a ascuns un microfon într-un ursuleț de pluș pe care băiețelul îl lua zilnic cu el.

„Seara după ce l-am luat de la grădiniță am ascultat toate înregistrările, începând de la a-l face vierme, handicapat, turbat.", explică tatăl copilului în presă.

La ascultarea înregistrărilor, părinții susțin că au descoperit un limbaj jignitor și intimidant adresat copiilor. Potrivit acestora, educatoarea ar fi folosit frecvent insulte și expresii agresive la adresa preșcolarilor.

Părinții au depus plângeri la poliție și la Inspectoratul Școlar

După analizarea materialelor audio, familia a decis să sesizeze atât Inspectoratul Școlar Județean Iași, cât și organele de cercetare penală.

Părinții afirmă că au prezentat autorităților toate înregistrările pe care le dețin și au solicitat verificarea modului în care sunt tratați copiii în cadrul grădiniței.

În paralel, cazul a intrat și în atenția conducerii unității de învățământ.

Inspectoratul Școlar anunță verificări

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași au transmis că situația este analizată și că vor fi aplicate toate procedurile prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de concluziile verificărilor.

Autoritățile din educație subliniază că personalul didactic trebuie să respecte standarde profesionale ridicate și să asigure un mediu sigur și echilibrat pentru dezvoltarea copiilor.

Specialiștii recomandă atenție la schimbările de comportament ale copiilor

Psihologii atrag atenția că modificările bruște de comportament pot reprezenta un semnal de alarmă privind problemele pe care copiii le întâmpină în mediile pe care le frecventează.

Anxietatea, teama excesivă, tulburările de somn, izolarea sau refuzul de a merge la grădiniță ori la școală sunt semne care nu trebuie ignorate de părinți.

În astfel de situații, specialiștii recomandă dialogul constant cu cei mici și solicitarea sprijinului unui psiholog atunci când comportamentul copilului se schimbă semnificativ.

Ancheta în acest caz este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă acuzațiile formulate de părinți se confirmă și ce măsuri se impun în continuare.