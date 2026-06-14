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Apelul Cristelei Georgescu către părinți: „Să le dăm copiilor nu doar un nume de sfânt, ci un reper moral. Citiți-le viețile sfinților!”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iun. 2026, 23:09

Cristela Georgescu a lansat un îndemn emoționant pe rețelele sociale, adresat părinților din România, cu privire la responsabilitatea pe care aceștia o au în educarea spirituală a copiilor. Ea atrage atenția asupra faptului că mulți tineri poartă nume de sfinți mari, dar nu le cunosc istoria, și le cere părinților să suplinească lipsa acestor repere din mediul școlar prin lectură și dialog acasă.

Numele ca reper moral, nu doar ca etichetă

În mesajul său, Cristela Georgescu subliniază că alegerea unui nume cu rezonanță spirituală pentru copii atrage după sine și o datorie profundă din partea familiei.

„Mulți dintre copiii și tinerii noștri poartă nume de sfinți — Andrei, Teodora, Filip, Ștefan, Nicolae, Ioan, Maria, Parascheva... — dar știu prea puțin despre viața celor al căror nume îl poartă. Poate că aici începe una dintre cele mai frumoase datorii ale noastre, ale părinților. Să le dăm copiilor nu doar un nume de sfânt, ci un reper moral, un model de dragoste și ascultare de Dumnezeu și un prieten pentru veșnicie.”

Soluția pentru lipsa educației spirituale din școli: lectura în familie

Constatând o diminuare a prezenței acestor modele în programa sau activitățile școlare curente, ea propune o soluție simplă și accesibilă în fiecare cămin, bazată pe cărțile ilustrate destinate celor mici.

  • O comoară ce nu trebuie pierdută: „Dacă astăzi copiii noștri nu mai întâlnesc suficient, la școală, viețile sfinților, să nu îi lăsăm fără această comoară. Încă de când sunt mititei, le putem vorbi copiilor noștri despre sfinți.”

  • Îndemn la lectură comună: „Sunt astăzi cărți atât de frumoase, cu ilustrații și cu detalii scrise pe înțelesul lor. Citiți împreună! Așa pot afla, firesc și cu recunoștință, cine este Sfântul ocrotitor al cărui nume îl poartă”, a conchis Cristela Georgescu în apelul său public.

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