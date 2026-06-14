Apelul Cristelei Georgescu către părinți: „Să le dăm copiilor nu doar un nume de sfânt, ci un reper moral. Citiți-le viețile sfinților!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iun. 2026, 23:09

Cristela Georgescu a lansat un îndemn emoționant pe rețelele sociale, adresat părinților din România, cu privire la responsabilitatea pe care aceștia o au în educarea spirituală a copiilor. Ea atrage atenția asupra faptului că mulți tineri poartă nume de sfinți mari, dar nu le cunosc istoria, și le cere părinților să suplinească lipsa acestor repere din mediul școlar prin lectură și dialog acasă.

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