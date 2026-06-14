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Adrian Veștea: „Mâine îi voi spune lui Bolojan să lăsăm orgoliile, țara trebuie guvernată”
Premierul desemnat a precizat că se va întâlni direct cu liderul interimar al PNL. Foto/Inquam
Premierul desemnat, Adrian Veștea, a dezvăluit la Realitatea Plus că propunerea de a prelua conducerea Guvernului a venit foarte târziu și că discuțiile decisive s-au purtat de pe o oră pe alta, după ce varianta Eugen Tomac a căzut. Veștea a negat că ar fi știut de vreun plan secret de acum o lună și a anunțat că prima sa misiune este clarificarea situației tensionate din PNL.
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