Adrian Veștea: „Mâine îi voi spune lui Bolojan să lăsăm orgoliile, țara trebuie guvernată”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 22:54

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a dezvăluit la Realitatea Plus că propunerea de a prelua conducerea Guvernului a venit foarte târziu și că discuțiile decisive s-au purtat de pe o oră pe alta, după ce varianta Eugen Tomac a căzut. Veștea a negat că ar fi știut de vreun plan secret de acum o lună și a anunțat că prima sa misiune este clarificarea situației tensionate din PNL.

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