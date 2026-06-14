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Adrian Veștea: „Mâine îi voi spune lui Bolojan să lăsăm orgoliile, țara trebuie guvernată”

Premierul desemnat a precizat că se va întâlni direct cu liderul interimar al PNL. Foto/Inquam

Premierul desemnat a precizat că se va întâlni direct cu liderul interimar al PNL. Foto/Inquam

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 22:54

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a dezvăluit la Realitatea Plus că propunerea de a prelua conducerea Guvernului a venit foarte târziu și că discuțiile decisive s-au purtat de pe o oră pe alta, după ce varianta Eugen Tomac a căzut. Veștea a negat că ar fi știut de vreun plan secret de acum o lună și a anunțat că prima sa misiune este clarificarea situației tensionate din PNL.

„Nu m-am ascuns în spatele unei liste și nu am vrut să fiu băiat bun cu șeful”

Întrebat cum răspunde acuzațiilor de trăre venite din propria tabără și dacă vrea să îl înlăture pe Ilie Bolojan, Veștea a fost categoric:

„M m-am înscris în PNL în 1996, acum 30 de ani. Eu nu sunt cel care va crea astfel de situații și îi asigur pe toți că nu mă leg de niciun fel de funcție. Adrian Veștea poate să stea și simplu membru. În toți acești ani eu am candidat uninominal. Nu m-am ascuns în spatele unei liste și nici n-am vrut să fiu băiat bun cu șeful. De fiecare dată am candidat uninominal, procentele obținute au fost cu mult mai mari față de cele ale PNL și am reprezentat o locomotivă pentru primari.”

Mesajul pentru Ilie Bolojan: „Să ne spunem lucrurile pe nume”

Premierul desemnat a precizat că se va întâlni direct cu liderul interimar al PNL: „Consider că este important să ne spunem lucrurile pe nume. PNL a fost un partid în care a existat libertate de exprimare. În primul și în primul rând, va trebui să ne raportăm la România și la situația în care se află țara astăzi și să găsim soluții. Asta este principalul aspect pe care i-l voi spune: că va trebui să fim responsabili de a merge înainte. Degeaba vrem să plasăm unii pe alții această responsabilitate. Știu că mi-am stricat o bună perioadă de liniște și de confort, dar am curajul și experiența necesară. Sunt la dispoziția partidului să fiu evaluat la fiecare trimestru, la fiecare șase luni sau anual.”

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