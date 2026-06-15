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Justitie· 2 min citire
Trucuri ale casierilor. O tânără a furat 100.000 € printr-o schemă cu carduri cadou
Casieră
O fostă angajată a unui supermarket din localitatea Semécourt, situată în departamentul Moselle, Franța, a fost implicată într-un caz de fraudă internă care a dus la pierderea a aproape 100.000 de euro din companie. Femeia, în vârstă de peste 60 de ani, a reușit să exploateze vulnerabilități ale sistemului intern de gestiune a cardurilor cadou, fără ca activitatea să fie detectată timp de aproximativ doi ani.
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