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Justitie· 2 min citire

Trucuri ale casierilor. O tânără a furat 100.000 € printr-o schemă cu carduri cadou

Casieră

Casieră

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iun. 2026, 20:24

O fostă angajată a unui supermarket din localitatea Semécourt, situată în departamentul Moselle, Franța, a fost implicată într-un caz de fraudă internă care a dus la pierderea a aproape 100.000 de euro din companie. Femeia, în vârstă de peste 60 de ani, a reușit să exploateze vulnerabilități ale sistemului intern de gestiune a cardurilor cadou, fără ca activitatea să fie detectată timp de aproximativ doi ani.

Cum a funcționat schema de fraudă

Potrivit informațiilor prezentate de presa franceză, angajata avea un rol important în cadrul magazinului, fiind implicată inclusiv în instruirea noilor angajați. Tocmai acest statut i-ar fi oferit acces extins la conturi utilizate în scop de testare și training.

Folosindu-se de aceste permisiuni, femeia ar fi activat și încărcat în mod neautorizat sute de carduri cadou. Operațiunile au fost realizate gradual, ceea ce a făcut ca tranzacțiile să nu ridice suspiciuni imediate în sistemele de control intern.

În total, anchetatorii au identificat 432 de carduri cadou alimentate ilegal, suma totală deturnată apropiindu-se de 100.000 de euro.

Cum a fost descoperită frauda

Schema a fost descoperită întâmplător, în urma unei diferențe de casă relativ mici, de aproximativ 750 de euro, observată în timpul unor verificări interne de rutină. Această discrepanță a declanșat un audit mai amplu, care a scos la iveală nereguli semnificative în gestionarea cardurilor cadou.

Ulterior, conducerea magazinului a identificat întreaga rețea de operațiuni neautorizate și a confirmat amploarea fraudei.

Consecințe legale și decizia instanței

Fosta angajată a fost concediată în anul 2020, imediat după descoperirea neregulilor. Cazul a fost preluat de autoritățile judiciare din Franța și a ajuns în fața Tribunalului Judiciar din Metz.

Pe 6 februarie 2024, instanța a decis că femeia este vinovată de înșelăciune și de deținere de bunuri obținute fraudulos. Deși soțul acesteia a fost, de asemenea, investigat pentru posibila complicitate, doar fosta casieră a fost găsită responsabilă penal.

Sentința finală a constat într-o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere judiciară.

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