CSM, raport privind atacurile la adresa justiției: ce conține și ce precedente există

Publicat 13 iun. 2026, 09:34 Actualizat 13 iun. 2026, 09:35

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat Hotărârea nr. 1348/2026, un document de 76 de pagini care analizează ceea ce instituția descrie drept o campanie fără precedent împotriva puterii judecătorești, desfășurată începând din iulie 2025.

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