CSM, raport privind atacurile la adresa justiției: ce conține și ce precedente există

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat Hotărârea nr. 1348/2026, un document de 76 de pagini care analizează ceea ce instituția descrie drept o campanie fără precedent împotriva puterii judecătorești, desfășurată începând din iulie 2025.
Ce conține raportul
Documentul trece în revistă atacuri politice, campanii mediatice, presiuni publice și inițiative legislative privind statutul magistraților, inclusiv subiecte legate de pensii, salarizare și prescripția răspunderii penale. CSM a analizat materiale de presă, declarații politice, poziții ale unor ONG-uri, proteste și campanii online, evaluând criterii precum acuratețea afirmațiilor, autorul și poziția acestuia, contextul, interesul public, baza factuală, intensitatea și repetitivitatea mesajelor, aria de difuzare și impactul asupra independenței sau reputației justiției.
Cadrul legal invocat
Potrivit art. 133 alin. (1) din Constituție, CSM este „garantul independenței justiției”. Legea nr. 305/2022, la art. 31, prevede că secțiile CSM au dreptul și obligația de a se sesiza, inclusiv din oficiu, pentru apărarea judecătorilor și procurorilor împotriva oricărei imixtiuni care le-ar putea afecta independența, imparțialitatea sau reputația profesională.
Precedente similare
Practica CSM de a analiza materiale de presă și declarații publice cu impact asupra justiției nu este nouă. Printre exemplele anterioare:
2012: CSM a admis o cerere a Laurei Codruța Kovesi, atunci procuror general, privind apărarea reputației profesionale.
2016: prin hotărârile nr. 690, 1007, 1009, 1076 și 1389, CSM a analizat declarații și emisiuni (printre care „Sinteza zilei” de la Antena 3) considerate de natură să afecteze independența procurorilor DNA și prestigiul justiției.
2017-2019: CSM a analizat materiale apărute în Evenimentul Zilei, Luju.ro, România TV, EVZ, Flux24, precum și emisiuni Antena 3, în cereri formulate de procurori DNA sau de conducerea CSM.
2020: raportul anual al CSM menționează analize ale unor articole din Luju.ro, Juri.ro, beta.dela0.ro, România Liberă, Antena3.ro, Antena1.ro, Gândul, EVZ, Newsweek și alte publicații.
Raportul vine în contextul unor dezbateri privind reforma sistemului judiciar, statutul magistraților și relația dintre puterea judecătorească, mediul politic și presă. Hotărârea CSM nr. 1348/2026 nu prevede sancțiuni, interdicții sau măsuri împotriva publicațiilor sau persoanelor menționate; documentul reprezintă o poziție instituțională a Secției pentru judecători.