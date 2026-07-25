Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Medicii, profesorii și fermierii, victimele măsurilor lui Bolojan. Vocea disperată a angajaților din domeniile cheie

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 08:03
Actualizat25 iul. 2026, 08:06
SursăRealitatea PLUS

Medici, profesori, fermieri, afaceriști. Sunt câteva dintre victimele măsurilor adoptate de guvernul Ilie Bolojan. Revolta a ajuns la cote maxime, iar mulți dintre angajați amenință cu proteste masive, dar și cu blocarea activității.

Măsurile lui Bolojan au pus pe butuci și multe ferme din România. Agricultorii spun că se pregătesc de faliment dacă cei de la Guvernare nu vor lua măsuri urgente.

Fermier: „Suntem foarte revoltați! Începe falimentul!”

„În data de 28 se va declanșa greva generală, este decizia membrilor de sindicat din toată țara.”, a zis Toni Popescu, președintele de medici a federației Sanitas.

Și fermierii au ajuns la limita răbdării și spun că fermele lor sunt în pragul falimentului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

protesteguvern bolojansanitas

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe