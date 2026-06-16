Bărbat trimis în judecată pentru omor calificat după o urmărire violentă cu mașina. Două persoane au murit într-un accident tragic

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iun. 2026, 15:07

Un bărbat a fost trimis în judecată pentru omor calificat. Procurorii susțin că inculpatul a urmărit kilometri întregi un autoturism în care se aflau două persoane, pe fondul unui conflict izbucnit spontan, iar cursa periculoasă s-a încheiat cu un accident mortal.

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