Bărbat trimis în judecată pentru omor calificat după o urmărire violentă cu mașina. Două persoane au murit într-un accident tragic

Un bărbat a fost trimis în judecată pentru omor calificat. Procurorii susțin că inculpatul a urmărit kilometri întregi un autoturism în care se aflau două persoane, pe fondul unui conflict izbucnit spontan, iar cursa periculoasă s-a încheiat cu un accident mortal.
Conflictul a degenerat într-o urmărire periculoasă
Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în luna aprilie, când două dintre victime au ajuns la locuința inculpatului împreună cu un martor. Între unul dintre bărbați și proprietarul imobilului a izbucnit o altercație, în timpul căreia inculpatul a fost lovit.
După conflict, bărbatul ar fi decis să se răzbune. Procurorii susțin că acesta s-a înarmat cu două macete și a pornit în urmărirea celor trei persoane care plecaseră cu un autoturism BMW pentru a evita escaladarea violențelor.
Impact intenționat și amenințare cu maceta
Conform rechizitoriului, după câțiva kilometri de urmărire, șoferul unui Audi A5, condus de inculpat, ar fi lovit lateral mașina victimelor, obligând-o să oprească.
În acel moment, agresorul ar fi coborât din autoturism având asupra sa o macetă. Unul dintre pasageri a încercat să calmeze situația, însă șoferul BMW-ului, speriat de amenințarea directă, a demarat în grabă pentru a se îndepărta de pericol.
Inculpatul și-a continuat urmărirea, iar cele două mașini au circulat cu viteze extrem de ridicate pe drumurile publice.
Viteză de peste 160 km/h înaintea tragediei
Investigațiile au arătat că, la un moment dat, cele două autoturisme au fost surprinse de camerele de supraveghere rulând cu aproximativ 162 km/h.
Anchetatorii susțin că șoferul Audi-ului a menținut o distanță foarte mică față de vehiculul urmărit, amplificând presiunea și starea de panică a celor aflați în BMW.
În apropierea unui pod, într-o curbă periculoasă, conducătorul BMW-ului a pierdut controlul direcției. Mașina a pătruns pe contrasens, a ieșit de pe carosabil, a lovit violent un copac și s-a răsturnat în albia unui râu.
Două vieți pierdute în urma accidentului
Accidentul a avut consecințe devastatoare. Unul dintre ocupanții autoturismului a murit pe loc, iar șoferul a suferit răni extrem de grave.
Acesta a fost transportat la spital și a luptat mai multe săptămâni pentru viață, însă a decedat ulterior din cauza traumatismelor suferite.
Autoturismul a fost distrus complet în urma impactului.
Procurorii: faptele se încadrează la omor calificat
Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava consideră că acțiunile inculpatului au creat situația care a dus la producerea accidentului și la moartea celor două victime.
În opinia procurorilor, urmărirea agresivă, amenințările cu maceta și presiunea exercitată asupra persoanelor aflate în mașina urmărită au determinat comportamentul care a culminat cu tragedia.
Din acest motiv, bărbatul a fost trimis în judecată pentru omor calificat, dosarul fiind înaintat Tribunalului Suceava pentru soluționare.