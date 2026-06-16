Șofer român arestat în Italia după un accident mortal. Un bărbat aflat pe scuter și-a pierdut viața

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iun. 2026, 14:25

Un cetățean român în vârstă de 41 de ani a fost arestat în Italia, fiind acuzat de omor rutier după un accident grav soldat cu moartea unui bărbat care circula pe un scuter. Tragedia a avut loc în provincia Brescia, iar anchetatorii susțin că șoferul conducea sub influența alcoolului și ar fi consumat și substanțe interzise.

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