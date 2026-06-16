Șofer român arestat în Italia după un accident mortal. Un bărbat aflat pe scuter și-a pierdut viața

Un cetățean român în vârstă de 41 de ani a fost arestat în Italia, fiind acuzat de omor rutier după un accident grav soldat cu moartea unui bărbat care circula pe un scuter. Tragedia a avut loc în provincia Brescia, iar anchetatorii susțin că șoferul conducea sub influența alcoolului și ar fi consumat și substanțe interzise.
Accident fatal pe un drum din provincia Brescia
Evenimentul rutier s-a produs în după-amiaza zilei de 13 iunie, pe șoseaua care leagă localitățile Darfo Boario Terme și Angolo Terme. Potrivit investigațiilor preliminare, românul se afla la volanul unei dube când ar fi pătruns pe sensul opus într-o zonă de curbă ușoară, intrând în coliziune cu un scuter care circula regulamentar.
Impactul a fost devastator. Conducătorul scuterului a fost proiectat în afara carosabilului, iar echipajele medicale sosite la fața locului au încercat minute în șir să îl resusciteze. Din păcate, rănile suferite au fost incompatibile cu viața, iar decesul a fost declarat la locul accidentului.
Testele au indicat consum de alcool și substanțe interzise
În urma verificărilor efectuate după accident, autoritățile italiene au stabilit că șoferul român avea o alcoolemie de 0,8 grame de alcool la litrul de sânge, peste limita legală admisă în Italia.
De asemenea, testele toxicologice au indicat prezența unor substanțe interzise, aspect care agravează situația juridică a conducătorului auto.
Anchetatorii analizează toate circumstanțele producerii accidentului, inclusiv viteza cu care circula duba în momentul impactului. Primele concluzii arată că autovehiculul ar fi intrat pe banda destinată traficului din sens opus.
Românul, cercetat pentru omor rutier
La solicitarea procurorilor din Brescia, bărbatul a fost plasat în arest și este cercetat pentru omor rutier, infracțiune sancționată sever de legislația italiană, în special în cazurile care implică alcool sau droguri.
Potrivit informațiilor disponibile, românul locuiește de mai mult timp în zonă și lucrează în domeniul construcțiilor. Până la producerea accidentului, acesta nu figura cu antecedente penale.
Victima era apreciată în comunitate
Bărbatul care și-a pierdut viața avea 54 de ani și era cunoscut în comunitatea din Angolo Terme, unde locuia și lucra ca meșter faianțar. Apropiații îl descriu ca pe o persoană respectată și implicată în viața locală.
Moartea sa a provocat un val de emoție în rândul locuitorilor din zonă, familia și prietenii pregătindu-se să îl conducă pe ultimul drum în cadrul ceremoniei funerare organizate în localitatea natală.