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Etna a erupt din nou: restricții pe aeroportul din Catania, zboruri deviate

Vulcanul Etna (foto: profimedia)

Vulcanul Etna (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 12:20

Etna a erupt din nou, iar activitatea vulcanică a impus vineri restricţii pe aeroportul din Catania, unde mai multe zboruri au fost deviate.

O nouă activitate eruptivă a vulcanului Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, situat pe insula italiană Sicilia, a dus vineri la introducerea unor restricţii pe aeroportul din Catania. Mai multe zboruri au fost deviate din cauza fenomenului.

Erupția Etnei afectează zborurile de pe aeroportul din Catania

Noi erupții de lavă au fost observate în craterul Voragine, în timp ce un nor eruptiv s-a deplasat spre sud-est. Activitatea vulcanică s-a repetat de mai multe ori în această vară.

Potrivit Observatorului Etna din cadrul Institutului Italian de Geofizică şi Vulcanologie (INGV), fenomenul este asociat cu o creştere bruscă a amplitudinii medii a cutremurelor vulcanice. Aceasta a început luni, la ora locală 21:00, a atins niveluri ridicate şi continuă să crească.

Avertizarea de alertă vulcanică pentru aviaţie, VONA, a fost ridicată la nivelul maxim, având în vedere faza eruptivă actuală a vulcanului. Măsura vizează în mod direct operaţiunile de pe aeroportul din Catania.

Iniţial, decolările au fost menţinute, iar trei curse de sosire au fost deviate, a transmis SAC, compania care administrează aeroportul. Până la ora locală 12:00, sosirile zborurilor IFR, efectuate exclusiv cu ajutorul instrumentelor de bord, au fost suspendate temporar. Decolările nu au fost afectate.

Pentru a sprijini pasagerii afectaţi de perturbările din trafic, compania feroviară Trenitalia a introdus curse suplimentare.

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