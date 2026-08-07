Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Georgia, afectată de a treia pană majoră de curent în doar două săptămâni: cauzele, investigate
Pană curent
Publicat7 aug. 2026, 11:54
SursăRealitatea PLUS
O pana de curent a lovit din nou Georgia. Țara s-a confruntat cu a treia întrerupere majoră a alimentării cu energie electrică în doar două săptămâni, iar milioane de oameni au rămas din nou fără curent, timp de câteva ore.
Citește și
- 15:18Primarul unui oraș din vestul Atenei, arestat preventiv în dosarul incendiului care a devastat peste 11.000 de hectare
- 13:27Bulgaria profită de criza provocată de nivelul scăzut al Dunării: exporturile de energie aduc venituri suplimentare de milioane
- 13:19Serviciile secrete americane avertizează: Putin ar putea ataca un stat NATO între această toamnă și 2029
- 12:22Scandal uriaș la cea mai mare bancă din Ucraina: fostul proprietar, trimis în judecată pentru o fraudă de miliarde
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News