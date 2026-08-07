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Extern· 1 min citire

Georgia, afectată de a treia pană majoră de curent în doar două săptămâni: cauzele, investigate

Pană curent

Pană curent

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 11:54
SursăRealitatea PLUS

O pana de curent a lovit din nou Georgia. Țara s-a confruntat cu a treia întrerupere majoră a alimentării cu energie electrică în doar două săptămâni, iar milioane de oameni au rămas din nou fără curent, timp de câteva ore.

În mai multe orașe au fost afectate transportul, serviciile publice și activitățile de zi cu zi. Oamenii au rămas fără electricitate, iar unele instituții și companii și-au întrerupt temporar activitatea până la remedierea problemei.

După câteva ore, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită treptat în întreaga țară. Autoritățile au anunțat că investighează cauzele acestor întreruperi repetate.

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