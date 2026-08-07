Georgia, afectată de a treia pană majoră de curent în doar două săptămâni: cauzele, investigate

Publicat 7 aug. 2026, 11:54 Sursă Realitatea PLUS

O pana de curent a lovit din nou Georgia. Țara s-a confruntat cu a treia întrerupere majoră a alimentării cu energie electrică în doar două săptămâni, iar milioane de oameni au rămas din nou fără curent, timp de câteva ore.

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