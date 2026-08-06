Avertismentul fostului comandant al armatei ucrainene: „Rusia a învățat să contracareze aproape toate armele NATO”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 aug. 2026, 23:57

Fostul șef al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, susține că tehnologia NATO a rămas depășită de evoluția rapidă a frontului. În prezent, Rusia poate contracara aproape întreaga gamă de echipamente militare livrate de Occident, avertizează oficialul ucrainean.

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