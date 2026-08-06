Fostul șef al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, susține că tehnologia NATO a rămas depășită de evoluția rapidă a frontului. În prezent, Rusia poate contracara aproape întreaga gamă de echipamente militare livrate de Occident, avertizează oficialul ucrainean.
Valerii Zalujnîi a subliniat că anul 2026 a marcat un punct de cotitură pe front, Ucraina utilizând practic toate tipurile de tehnică militară furnizate de aliați în conformitate cu doctrinele existente. Cu toate acestea, armata rusă a reușit treptat să identifice contramăsuri eficiente pentru aproape întregul arsenal occidental pus la dispoziția Kievului.
Fostul comandant-șef susține că NATO a rămas în urma ritmului de inovare tehnologică și trebuie să își reconfigureze de urgență tacticile de luptă. În opinia sa, Ucraina a depășit nivelul conceptual al generației actuale de generali occidentali, ale căror abordări rămân ancorate în strategiile specifice celui de-Al Doilea Război Mondial. Printre puținele echipamente NATO care nu au fost încă testate direct în luptă împotriva forțelor ruse se numără avioanele stealth F-35, portavioanele, focoasele nucleare și rachetele de croazieră Tomahawk.
Nevoia unei noi alianțe europene și arhitectura războiului modern
În cadrul discuțiilor purtate cu corpul diplomatic, Zalujnîi a sugerat că Ucraina ar trebui să își îndrepte atenția către formule alternative de securitate, menționând potențialul Forțelor Expediționare Comune (JEF). Fostul oficial consideră necesară constituirea unei noi alianțe militare cu orientare strict europeană, capabilă să răspundă direct amenințărilor regionale.
Detaliind viziunea sa asupra conflictelor viitorului, Zalujnîi a descris noul tip de război ca fiind un spațiu de luptă complet digitalizat, dominat de sisteme autonome și inteligență artificială. Într-o astfel de confruntare, succesul depinde de capacitatea de operare simultană în cinci domenii strategice: terestru, maritim (incluzând mediul submarin), aerian, spațial și cibernetic.
Viabilitatea planului privind izolarea Crimeei
Zalujnîi a amintit și despre strategia propusă de Ucraina în anul 2023 pentru izolarea peninsulei Crimeea, un proiect respins la acel moment de aliații occidentali din lipsă de încredere în fezabilitatea sa tehnică.
Evoluțiile din teren au demonstrat însă eficiența planului ucrainean. Deși Moscova reușise inițial să stabilească un coridor terestru către Crimeea, atacurile precise de rază medie și avansul tehnologic al forțelor ucrainene au dus la neutralizarea acestei rute de aprovizionare, făcând-o impracticabilă pentru armata rusă.