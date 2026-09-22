Emmanuel Macron, apel de la tribuna ONU pentru deblocarea traficului pe Marea Neagră

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat în discursul susțșinut la Adunarea Generală a ONU asupra „revenirii legii junglei” în relațiile internaționale, invocând teatrele majore de confloict din acest moment. Liderul de la Paris a a propus un „dublu moratoriu” asupra atacurilor asupra infrastructurii energetice din Rusia și Ucraina, precum și un moratoriu în Marea Neagră pentru a elibera rutele cerealelor.
Președintele Emmanuel Macron a avertizat, marți 22 septembrie, într-un discurs la ONU, că omenirea se află în fața unei alegeri cruciale, care-i poate influența viitorul în mod dramatic.
Întrebarea care ni se pune, foarte simplu, este dacă vrem să trăim în această stare de natură, cu o formă de revenire a legii junglei, sau într-o societate internațională civilizată. Datoria noastră, mai mult ca oricând, este să stăm drepți alături de Națiunile Unite pentru a decide împreună interesul comun”, a declarat el la tribuna Adunării Generale a ONU, citat de Le Monde.
În acest spirit, el a cerut statelor membre să redea Națiunilor Unite „vitalitatea”, pentru a opri „divizarea lentă a lumii”.
Să nu cedăm la ceea ce se instalează, care este în fond o divizare lentă a lumii, un spirit de înfrângere (…) care i-ar lăsa pe unii să utilizeze abuzul de putere”, (…) „imperiile care amenință suveranitatea” altora și „unii” care ar vrea „să concentreze bogățiile, a afirmat Macron.
„Dublu moratoriu” în conflictul din Ucraina
Președintele francez a cerut, de asemenea, un „dublu moratoriu” asupra loviturilor împotriva siturilor energetice din Rusia și Ucraina.
Susținem inițiativa unui dublu moratoriu, un moratoriu asupra energiei și infrastructurilor civile de ambele părți (și) un moratoriu în Marea Neagră care va permite eliberarea cerealelor și va oferi un răspuns la problema securității alimentare, atât de crucială pentru numeroase țări emergente și în dezvoltare.
În acest context, Emmanuel Macron a reamintit că „Franța va continua să ofere un sprijin neclintit aspirațiilor legitime ale poporului ucrainean, păcii, securității și viitorului”.
Despre criza umanitară din Gaza: cât o să mai contemplăm acest spectacol care ne face rușine tuturor
Pe de altă parte, președintele francez a apărat soluția celor două state pentru palestinieni și israelieni, subliniind că ar fi inacceptabil să „contemplăm acest spectacol care ne face rușine tuturor” în Gaza și Cisiordania fără a acționa.
Care este credibilitatea noastră dacă continuăm să rămânem inactivi în fața situației din Gaza?”, a întrebat Macron, subliniind că construirea unei soluții cu două state este condiția „securității de astăzi și de mâine pentru Israel și poporul său” și lansând un apel „la suveranitate pentru palestinieni, ale căror drepturi cele mai elementare sunt încă astăzi încălcate, a declarat Macron.