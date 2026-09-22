Emmanuel Macron, apel de la tribuna ONU pentru deblocarea traficului pe Marea Neagră

Publicat 22 sept. 2026, 23:59 Actualizat 23 sept. 2026, 00:00

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat în discursul susțșinut la Adunarea Generală a ONU asupra „revenirii legii junglei” în relațiile internaționale, invocând teatrele majore de confloict din acest moment. Liderul de la Paris a a propus un „dublu moratoriu” asupra atacurilor asupra infrastructurii energetice din Rusia și Ucraina, precum și un moratoriu în Marea Neagră pentru a elibera rutele cerealelor.

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