Kremlinul respinge din nou armistițiul cerut de Zelenski. Rusia nu acceptă oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 22 sept. 2026, 16:49

Rusia respinge din nou propunerea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind oprirea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurilor energetice din Rusia și Ucraina. Kremlinul susține că Moscova nu este interesată de un armistițiu limitat, ci de un acord care să ducă la încetarea definitivă a conflictului.

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