Kremlinul respinge din nou armistițiul cerut de Zelenski. Rusia nu acceptă oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice

Rusia respinge din nou propunerea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind oprirea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurilor energetice din Rusia și Ucraina. Kremlinul susține că Moscova nu este interesată de un armistițiu limitat, ci de un acord care să ducă la încetarea definitivă a conflictului.
Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a transmis marți că poziția Moscovei nu s-a schimbat și că un armistițiu pe termen limitat nu ar avea, în opinia sa, rezultatul urmărit de Rusia.
Kremlinul spune că vrea o pace definitivă, nu un armistițiu
Propunerea lui Volodimir Zelenski ca Rusia și Ucraina să înceteze reciproc atacurile asupra infrastructurilor energetice a fost respinsă de Kremlin. Dmitri Peskov a reiterat poziția exprimată anterior de președintele rus Vladimir Putin și de partea rusă cu privire la negocierile pentru încheierea războiului.
„Președintele Putin și partea rusă au spus întotdeauna că noi pledăm pentru o pace solidă, pentru o pace definitivă, nu pentru un armistițiu care nu va duce în esență la nimic”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la conferința sa de presă zilnică.
Declarația vine după ce Zelenski a ajuns în Statele Unite pentru a participa la Adunarea Generală a ONU și pentru o serie de întâlniri cu lideri care susțin Ucraina în războiul cu Rusia.
Peskov critică schimbarea declarațiilor lui Zelenski
Președintele ucrainean a anunțat că intenționează să folosească vizita în Statele Unite pentru a obține sprijin suplimentar pentru propunerile sale privind încetarea atacurilor. În același timp, Dmitri Peskov a susținut că pozițiile exprimate de liderul de la Kiev se schimbă de la o zi la alta.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a făcut referire la declarațiile recente ale lui Zelenski referitoare la continuarea atacurilor împotriva obiectivelor rusești.
„În urmă cu numai câteva zile, domnul Zelenski spunea pur și simplu că are nevoie de încă 40 de zile pentru a provoca pagube economiei ruse. Zi după zi, declarațiile sale despre continuarea sau oprirea războiului nu se potrivesc între ele”, a remarcat Dmitri Peskov.
Potrivit oficialului rus, solicitările actuale privind un armistițiu energetic trebuie privite și prin prisma situației interne a Ucrainei și a evoluției de pe front.
Rusia leagă propunerea de situația din Ucraina
Dmitri Peskov a susținut că apelurile repetate ale președintelui ucrainean pentru oprirea atacurilor asupra infrastructurilor energetice ar fi legate de deteriorarea situației din Ucraina.
„Și așa va continua”, crede purtătorul de cuvânt al lui Putin.
Peskov a afirmat că „situația în Ucraina, așa cum am mai spus, se înrăutățește pe zi ce trece, atât situația economică, cât și situația frontului”.
În acest context, Kremlinul continuă să respingă solicitarea privind un armistițiu energetic, deși atacurile asupra infrastructurii energetice reprezintă în continuare una dintre problemele discutate în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina.
Zelenski cere de luni de zile oprirea atacurilor asupra energiei
Președintele ucrainean solicită de mai multe luni fie un armistițiu complet, fie unul parțial, prin care Rusia și Ucraina să oprească atacurile asupra infrastructurilor energetice ale celeilalte părți. Kremlinul a respins în mod constant aceste solicitări. În același timp, dronele ucrainene lovesc cu regularitate rafinăriile rusești.
Propunerea unui armistițiu energetic reprezintă, astfel, una dintre variantele de încetare parțială a ostilităților susținute de partea ucraineană, în timp ce Moscova insistă asupra unui acord care să vizeze încheierea definitivă a conflictului.
Zelenski caută sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei
După sosirea la New York, Volodimir Zelenski a prezentat pe rețeaua de socializare X principalele obiective ale vizitei sale în Statele Unite.
Printre prioritățile menționate de președintele ucrainean se află consolidarea apărării aeriene a Ucrainei. Zelenski a indicat vulnerabilitatea actuală a acestui sistem în fața rachetelor balistice rusești, pe fondul insuficienței rachetelor interceptoare.
Un alt obiectiv al vizitei este obținerea unor fonduri suplimentare pentru acoperirea deficitului financiar din bugetul Ucrainei.
Kievul solicită încă 32,6 miliarde de euro de la Uniunea Europeană
În paralel cu demersurile diplomatice ale lui Volodimir Zelenski în Statele Unite, Ucraina continuă să solicite sprijin financiar european.
Ministrul ucrainean de finanțe, Sergii Marcenko, a cerut sâmbătă din nou Uniunii Europene o finanțare suplimentară de 32,6 miliarde de euro pentru Ucraina în anul următor.
Comisia Europeană a transmis că va analiza solicitarea, în condițiile intensificării agresiunii ruse împotriva Ucrainei.
Zelenski are întâlniri cu Trump și lideri europeni
Agenda președintelui ucrainean la New York include marți mai multe întâlniri cu oficiali internaționali.
Volodimir Zelenski urmează să discute cu președintele american Donald Trump, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu directoarea generală a Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva.
Programul său de marți mai cuprinde întâlniri cu liderii Regatului Unit, Japoniei și Danemarcei.
Miercuri, președintele Ucrainei urmează să se adreseze Adunării Generale a ONU.