Româcă din Spania, condamnată după ce a înșelat un bărbat de 82 de ani cu aproape 400.000 de euro

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 sept. 2026, 16:25

Un bărbat în vârstă de 82 de ani din San Sebastián, Spania, a pierdut aproape 400.000 de euro după ce o româncă l-ar fi făcut să creadă că între ei exista o relație sentimentală. Tribunalul Provincial din Gipuzkoa a condamnat-o la patru ani de închisoare pentru fraudă, după ce judecătorii au stabilit că legătura amoroasă a fost folosită pentru obținerea unor sume importante de bani și a unei cote dintr-o proprietate.

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