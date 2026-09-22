Româcă din Spania, condamnată după ce a înșelat un bărbat de 82 de ani cu aproape 400.000 de euro

Un bărbat în vârstă de 82 de ani din San Sebastián, Spania, a pierdut aproape 400.000 de euro după ce o româncă l-ar fi făcut să creadă că între ei exista o relație sentimentală. Tribunalul Provincial din Gipuzkoa a condamnat-o la patru ani de închisoare pentru fraudă, după ce judecătorii au stabilit că legătura amoroasă a fost folosită pentru obținerea unor sume importante de bani și a unei cote dintr-o proprietate.
Cum s-au cunoscut cei doi
Povestea a început la Bruxelles, pe 25 ianuarie 2022, arată diariovasco.com. Bărbatul, văduv de trei ani după mai bine de șase decenii de căsnicie, a cunoscut-o pe femeie într-un restaurant.
Potrivit sentinței, aceasta a ajuns la masă însoțită de un bărbat pe care l-a prezentat drept vărul ei. Ulterior, s-ar fi stabilit că nu exista această legătură de rudenie.
În timpul conversației, românca i-ar fi spus că își dorește să ia lecții de chitară. Bărbatul, care nu mai oferea astfel de lecții, a făcut o excepție. În aceeași seară, femeia i-ar fi trimis un mesaj în care îi spunea că este un om excepțional și că își dorește să îl revadă.
A doua zi au luat prânzul împreună, iar bărbatul i-a povestit că intenționa să se mute în Spania. Femeia i-ar fi spus că îl poate însoți și că ar putea locui împreună.
Deși el i-a atras atenția asupra diferenței de vârstă, aceasta i-ar fi răspuns că nu reprezintă o problemă.
Relația sentimentală, folosită pentru obținerea banilor
Apropiații bărbatului din Bruxelles au avut încă de la început suspiciuni în legătură cu femeia. El le-ar fi spus însă că nu își dorește să rămână singur.
Instanța spaniolă a descris ulterior situația drept o „escrocherie amoroasă”, considerând că relația sentimentală a fost utilizată ca mijloc pentru obținerea unor avantaje financiare.
Cei doi au ajuns să se mute în San Sebastián. La 7 iunie 2022, bărbatul a cumpărat o proprietate în valoare de 264.119 euro. Conform hotărârii, ulterior i-a donat femeii jumătatea sa din locuință, evaluată la 132.055 de euro. Pentru realizarea tranzacției a fost implicat inclusiv un avocat român cunoscut de femeie.
Sute de mii de euro trimiși în România
După cumpărarea proprietății au început, potrivit instanței, solicitările financiare.
Românca i-ar fi spus bărbatului că are nevoie de bani pentru achiziționarea unei case în România pentru mama sa și că imobilul urma să îi aparțină în cele din urmă.
În baza acestei explicații, bărbatul a efectuat mai multe transferuri:
50.000 de euro în noiembrie 2022;
70.000 de euro în februarie 2023;
75.000 de euro în iunie 2023;
38.500 de euro în septembrie 2023.
În total, transferurile au ajuns la 233.500 de euro.
Ulterior, femeia i-ar fi spus că locuința fusese cumpărată, dar necesita lucrări de renovare și că mai erau necesari bani.
63 de retrageri de numerar din contul victimei
Situația a început să ridice semne de întrebare după ce bărbatul a observat că îi lipsea cardul bancar, conform sursei citate mai sus.
Potrivit hotărârii, între ianuarie 2023 și februarie 2024, femeia ar fi efectuat 63 de retrageri de numerar, în valoare totală de 21.770 de euro, fără ca bărbatul să își fi dat acordul.
În același timp, acesta a început să descopere neconcordanțe în poveștile primite. Femeia îi spusese că lucrează într-un restaurant, însă ulterior ar fi constatat că informația nu era adevărată.
La un moment dat, aceasta i-ar fi cerut 500 de euro pentru un presupus test medical. Bărbatul a contactat spitalul și a aflat că nu exista nicio programare pe numele ei.
Ulterior, i-ar fi cerut bani și pentru un avocat român. Potrivit mărturiei sale, în acea perioadă ar fi pierdut încă 3.000 de euro.
Despărțirea s-a produs în prezența Poliției Naționale
Pe măsură ce suspiciunile s-au acumulat, avocatul bărbatului din San Sebastián a intervenit.
Când acesta a mers la o întâlnire cu avocatul său, femeia ar fi insistat să îl însoțească și ar fi refuzat să plece, chiar dacă i s-a cerut acest lucru. În cele din urmă, a fost solicitată intervenția Poliției Naționale.
Bărbatul a decis apoi să părăsească definitiv locuința. Și-a luat câteva lucruri și a plecat împreună cu avocatul său, fiind escortat de polițiști.
În momentul respectiv, a declarat în fața instanței că îi mai rămăseseră puțin peste 100.000 de euro.
Patru ani de închisoare și despăgubiri
Tribunalul Provincial din Gipuzkoa a stabilit că ansamblul faptelor reprezintă o infracțiune continuată de fraudă agravată, având în vedere valoarea prejudiciului, care depășește 250.000 de euro.
Instanța a respins argumentul apărării potrivit căruia bărbatul ar fi oferit voluntar banii și jumătatea de proprietate pentru a o ajuta pe femeie. Judecătorii au apreciat că faptul că unele transferuri au fost făcute personal de victimă nu exclude existența fraudei atunci când acestea au fost determinate de înșelăciune.
Expertizele au indicat că bărbatul își păstra capacitățile cognitive și nu suferea de o tulburare psihiatrică. Specialiștii au identificat însă o vulnerabilitate socio-emoțională care, potrivit instanței, l-ar fi făcut mai susceptibil la manipulare în deciziile financiare asociate unor situații afective.
Judecătorii au considerat mărturia victimei fermă și consistentă, aceasta fiind susținută de documente bancare, acte de proprietate, evidențe ale transferurilor și rapoarte de expertiză.
Femeia a primit patru ani de închisoare, o amendă calculată pentru 12 luni, cu o sumă zilnică de șase euro, și trebuie să îi plătească victimei 265.150 de euro, la care se adaugă 190,58 euro reprezentând taxe notariale și dobânzi legale.
Instanța a dispus și revocarea donației prin care bărbatul îi cedase femeii jumătatea din proprietatea din San Sebastián, evaluată la 132.055 de euro.
Bărbatul locuiește în prezent singur în San Sebastián. Povestea începută la Bruxelles s-a încheiat astfel după aproape doi ani și cu un prejudiciu financiar de 397.205 euro, potrivit sentinței.