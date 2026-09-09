Femeie de 90 de ani, înșelată cu 41.000 de euro. Escrocul s-a dat drept medicul fiicei sale

O femeie de 90 de ani din județul Argeș a fost înșelată cu 41.000 de euro după ce un bărbat s-a prezentat la telefon drept medicul fiicei sale. Un tânăr de 32 de ani a fost ulterior depistat și reținut pentru 24 de ore.
O femeie de 90 de ani din comuna Izvoru, județul Argeș, a rămas fără 41.000 de euro după ce a fost contactată telefonic de o persoană care s-ar fi prezentat drept medicul curant al fiicei sale. Victimei i s-a spus că fiica are nevoie urgentă de bani pentru achiziționarea unor aparate medicale, iar câteva ore mai târziu un bărbat s-a prezentat la locuința acesteia și a primit întreaga sumă.
Fapta s-a petrecut pe 3 august 2026, când femeia a primit un apel pe telefonul fix. Persoana de la celălalt capăt al firului ar fi pretins că este medicul fiicei sale și i-a spus că aceasta are nevoie de bani pentru cumpărarea unor aparate medicale. Sub acest pretext, femeii i s-a cerut să pregătească suma pe care fiica sa ar fi lăsat-o în locuință.
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Cine a venit la locuința femeii pentru a lua banii?
În aceeași seară, în jurul orei 20:00, la domiciliul femeii s-a prezentat un bărbat care ar fi venit să ridice banii. Acesta a fost identificat ulterior de polițiști ca fiind un tânăr de 32 de ani din comuna Valul lui Traian, județul Constanța, iar femeia i-a înmânat suma de 41.000 de euro, fără să știe că este victima unei înșelăciuni.
Ancheta a continuat în săptămânile următoare, iar pe 8 septembrie bărbatul de 32 de ani a fost depistat cu sprijinul polițiștilor din județul Constanța. Acesta a fost dus la sediul poliției în baza unui mandat de aducere, iar după administrarea probelor și parcurgerea etapelor procedurale a fost reținut pentru 24 de ore.
Bărbatul urmează să fie prezentat, în cursul zilei de 9 septembrie, Parchetului de pe lângă Judecătoria Costești, cu propunere de dispunere a unei măsuri preventive. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.