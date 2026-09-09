Femeie de 90 de ani, înșelată cu 41.000 de euro. Escrocul s-a dat drept medicul fiicei sale

Publicat 9 sept. 2026, 14:32 Actualizat 9 sept. 2026, 14:35

O femeie de 90 de ani din județul Argeș a fost înșelată cu 41.000 de euro după ce un bărbat s-a prezentat la telefon drept medicul fiicei sale. Un tânăr de 32 de ani a fost ulterior depistat și reținut pentru 24 de ore.

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