Femeie răpită de rude în Constanța, din cauza relației cu partenerul ei. Sora, cumnatul și fostul iubit, printre suspecți

Un caz șocant a avut loc în municipiul Constanța, unde o femeie în vârstă de 32 de ani ar fi fost luată cu forța de mai multe persoane, după ce rudele sale nu ar fi fost de acord cu relația pe care aceasta o avea cu actualul partener. Femeia a fost urcată într-un autoturism, iar mașina a fost ulterior interceptată de polițiști pe DN 22.
Anchetatorii au stabilit că printre cele cinci persoane implicate s-ar afla chiar sora victimei, cumnatul acesteia și fostul iubit al femeii. Toți cei cinci suspecți au fost arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.
Femeia, luată cu forța din apropierea unui local din Constanța
Potrivit polițiștilor constănțeni, incidentul s-a produs în seara zilei de 7 septembrie. În jurul orei 23:20, femeia se afla împreună cu actualul partener pe Șoseaua Mangaliei din Constanța, în apropierea unui local.
La un moment dat, cele cinci persoane ar fi intervenit și ar fi obligat-o pe femeie să urce într-o mașină. După ce autoturismul a plecat din zonă, direcția în care acesta s-a îndreptat nu era cunoscută.
Partenerul femeii a alertat autoritățile, iar polițiștii au început imediat verificările pentru identificarea autoturismului și găsirea victimei.
Mașina a fost oprită pe DN 22
În urma operațiunii de căutare, oamenii legii au identificat autoturismul și l-au oprit pe DN 22, între localitățile Tariverde și Mihai Viteazu.
În interiorul mașinii se afla femeia de 32 de ani. Alături de aceasta au fost găsite alte cinci persoane, respectiv patru bărbați și o femeie.
Investigațiile desfășurate ulterior au scos la iveală și motivul pentru care femeia ar fi fost luată cu forța.
Rudele nu ar fi acceptat relația femeii
Conform informațiilor furnizate de anchetatori, conflictul ar fi pornit de la relația de concubinaj pe care femeia o avea cu actualul său partener.
„Din investigații a rezultat faptul că motivul săvârșirii faptei ar fi fost dezacordul rudelor cu privire la relația de concubinaj a persoanei vătămate cu actualul partener”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.
Printre persoanele cercetate se numără și rude apropiate ale victimei. Anchetatorii au stabilit că în grupul suspectat de lipsire de libertate s-ar fi aflat sora femeii și cumnatul acesteia, dar și fostul său iubit.
Cinci persoane au fost arestate preventiv
Cele cinci persoane implicate, cu vârste cuprinse între 19 și 50 de ani, au fost conduse la audieri și reținute pentru 24 de ore.
Ulterior, suspecții au fost prezentați în fața instanței, iar judecătorii au dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.
Cercetările continuă în acest caz, sub coordonarea organelor judiciare, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care femeia ar fi fost lipsită de libertate.
Ancheta urmează să stabilească exact rolul fiecărei persoane implicate și modul în care s-a desfășurat întreaga acțiune.