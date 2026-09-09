Femeie răpită de rude în Constanța, din cauza relației cu partenerul ei. Sora, cumnatul și fostul iubit, printre suspecți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 sept. 2026, 11:11

Un caz șocant a avut loc în municipiul Constanța, unde o femeie în vârstă de 32 de ani ar fi fost luată cu forța de mai multe persoane, după ce rudele sale nu ar fi fost de acord cu relația pe care aceasta o avea cu actualul partener. Femeia a fost urcată într-un autoturism, iar mașina a fost ulterior interceptată de polițiști pe DN 22.

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