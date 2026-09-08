Adrian, salvatorul, a murit subit la 49 de ani. Se prezentase la Urgențe, dar l-au trimis acasă

Adrian, un ambulanțier din Alexandria în vârstă de 49 de ani, a murit subit luni, 7 septembrie, la doar câteva ore după ce fusese consultat la Spitalul Județean de Urgență din Alexandria. Bărbatul se prezentase singur la spital după ce acuzase o durere puternică în zona gâtului și plecase ulterior acasă.
Moartea sa a provocat un adevărat șoc printre colegii de la Serviciul de Ambulanță și în rândul celor care l-au cunoscut. Familia și colegii încearcă acum să afle cum a fost posibil ca Adrian să moară atât de repede, după ce, în aceeași dimineață, se deplasase pe propriile picioare la spital, arată teleorman-news.ro.
Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma necropsiei.
Adrian trebuia să intre în tură la ora 8:00
Luni dimineață, Adrian trebuia să înceapă programul la Serviciul de Ambulanță. Înainte de plecare, însă, a acuzat o durere puternică în zona gâtului, motiv pentru care a decis să meargă la spital.
Potrivit familiei, ambulanțierul și-a anunțat superiorii că nu poate ajunge la serviciu și că se va prezenta la unitatea medicală pentru investigații.
A ajuns la Spitalul Județean din Alexandria în jurul orei 8:00 și a rămas acolo aproximativ patru ore.
Conform informațiilor furnizate de reprezentanții unității medicale, Adrian a fost consultat și supus mai multor investigații, printre care electrocardiogramă, analize de sânge și determinarea enzimelor cardiace. Medicii au verificat inclusiv posibilitatea existenței unui infarct.
Spitalul susține că rezultatele nu au indicat, la acel moment, existența unei probleme cardiace acute. EKG-ul ar fi fost în limite normale, iar enzimele cardiace și analizele efectuate nu ar fi evidențiat semne alarmante.
Familia susține că a plecat acasă cu o radiografie și o rețetă
Versiunea familiei este însă diferită în ceea ce privește ceea ce s-a întâmplat după consultație, arată sursa citată mai sus.
Soția lui Adrian spune că acestuia i s-au administrat 3 perfuzii și că, ulterior, a fost lăsat să plece.
„I-au pus trei perfuzii și apoi a plecat acasă cu o radiografie în mână și cu o rețetă”, a povestit femeia.
Potrivit acesteia, explicația primită a fost că problemele ar fi fost localizate la nivel cervical și că Adrian ar fi avut nevoie de recuperare.
Ambulanțierul a părăsit spitalul mergând singur și s-a întors acasă.
Nimic nu părea să anunțe tragedia care avea să urmeze.
Starea lui Adrian s-a agravat brusc
La câteva ore după ce a ajuns acasă, starea lui Adrian s-a deteriorat rapid.
Familia a solicitat ajutor medical, iar la adresă au ajuns chiar colegii ambulanțierului.
Pentru salvatori, intervenția avea să fie una cu totul diferită de cele cu care erau obișnuiți. De această dată, omul pe care trebuiau să-l salveze era chiar colegul lor.
Echipajele au început imediat manevrele de resuscitare. Potrivit informațiilor furnizate de familie și colegi, la intervenție au participat inclusiv doi medici, unul dintre aceștia venind de acasă, din timpul liber.
Resuscitarea a continuat mai bine de o oră și jumătate.
Eforturile colegilor săi nu au reușit însă să-i salveze viața.
Adrian a fost declarat decedat în jurul orei 19:00.
Moartea ambulanțierului a ridicat numeroase semne de întrebare în rândul familiei și colegilor.
Aceștia consideră greu de înțeles faptul că Adrian a ajuns singur la spital, a fost evaluat medical, a plecat acasă, iar în aceeași zi a murit.
„Este inadmisibil să-l trimită acasă de la UPU și să moară”, este mesajul transmis de cei apropiați.
Pe de altă parte, reprezentanții spitalului afirmă că bărbatul a fost investigat, iar rezultatele analizelor efectuate în momentul prezentării la Urgențe nu ar fi indicat un infarct sau o altă afecțiune cardiacă acută.
În acest moment, nu poate fi stabilită o legătură de cauzalitate între evaluarea medicală de dimineață și decesul survenit câteva ore mai târziu. Cauza morții va trebui stabilită prin investigațiile medico-legale.
„Lucrez între viață și moarte. Și zâmbesc”
Cu aproximativ un an înainte de tragedie, Adrian publica pe rețelele sociale un mesaj care descria foarte bine meseria căreia îi dedicase viața.
„Lucrez între viață și moarte. Și zâmbesc – nu pentru că e ușor, ci pentru că altfel m-aș frânge.”
Într-o altă postare, ambulanțierul vorbea despre experiențele pe care le trăia în fiecare tură și despre oamenii pe care îi întâlnea în cele mai dificile momente ale vieții lor.
„În fiecare tură, trăiesc o viață întreagă”, scria Adrian.
El povestea despre pacienții pe care îi vedea luptând pentru viață, despre momentele în care intervenția salvatorilor făcea diferența și despre situațiile în care nu mai putea fi făcut nimic.
Pentru colegii săi, aceste cuvinte au acum o încărcătură cu totul diferită.
Colegii îl descriu drept un ambulanțier devotat
Adrian avea 49 de ani și își dedicase o mare parte din viață Serviciului de Ambulanță.
Colegii îl descriu drept un om dedicat profesiei, un salvator care și-a făcut meseria cu seriozitate și care nu obișnuia să creeze probleme la locul de muncă.
Ani la rând, rețelele sale sociale au fost populate cu imagini și mesaje legate de ambulanță, intervenții și oamenii pe care încerca să îi ajute.
Cei care au lucrat alături de el spun că nu își amintesc să fi avut probleme medicale grave care să-i împiedice activitatea.
Ironia tragică este că, în ultima sa zi, colegii cu care intervenise de nenumărate ori pentru a salva vieți au fost cei chemați să lupte pentru viața lui.
Adrian lasă în urmă o familie îndurerată
Ambulanțierul lasă în urmă o familie devastată și un fiu în vârstă de 24 de ani.
Tânărul este balerin și este cunoscut în lumea artistică bucureșteană. După perioada petrecută pe scenă, s-a întors la Alexandria, unde predă balet copiilor.
Pentru familie, colegi și prieteni, dispariția lui Adrian este cu atât mai greu de acceptat cu cât tragedia s-a produs într-un interval de doar câteva ore.
Dimineața, bărbatul s-a trezit acuzând o durere, a mers singur la spital și a vorbit cu oamenii din jur. Seara, colegii săi încercau cu disperare să-i salveze viața.
Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele ore din viața lui Adrian?
Aceasta este întrebarea la care familia și colegii așteaptă acum un răspuns.
În prezent, există două elemente certe: Adrian a fost evaluat medical în cursul dimineții, iar câteva ore mai târziu a suferit o deteriorare bruscă a stării de sănătate și a murit.
Spitalul susține că investigațiile efectuate nu indicau un infarct sau o afecțiune cardiacă acută la momentul consultului. Familia pune însă sub semnul întrebării decizia de a-l lăsa să plece acasă.
Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma necropsiei, iar concluziile medico-legale vor putea oferi informații esențiale despre ceea ce s-a întâmplat.
Adrian și-a petrecut viața încercând să-i aducă pe alții înapoi din pragul morții. În ultima sa zi, lupta pentru viața lui a fost dusă de oamenii alături de care lucrase ani întregi.
De această dată, însă, salvatorii nu au mai putut schimba finalul.