Adrian, salvatorul, a murit subit la 49 de ani. Se prezentase la Urgențe, dar l-au trimis acasă

Publicat 8 sept. 2026, 15:32 Sursă Teleorman News

Adrian, un ambulanțier din Alexandria în vârstă de 49 de ani, a murit subit luni, 7 septembrie, la doar câteva ore după ce fusese consultat la Spitalul Județean de Urgență din Alexandria. Bărbatul se prezentase singur la spital după ce acuzase o durere puternică în zona gâtului și plecase ulterior acasă.

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