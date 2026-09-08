Scandal la INML. Familia unui mort, furioasă că nu poate ridica trupul. Au intervenit SAS și jandarmii

Publicat 8 sept. 2026, 13:18 Actualizat 8 sept. 2026, 13:31

Mai multe persoane au devenit recalcitrante în fața Institutului Național de Medicină Legală, după ce nu li s-ar fi permis ridicarea trupului neînsuflețit al unui membru al familiei. Poliția Capitalei anunță că la fața locului au intervenit polițiști, jandarmi și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

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