Scandal la INML. Familia unui mort, furioasă că nu poate ridica trupul. Au intervenit SAS și jandarmii

Mai multe persoane au devenit recalcitrante în fața Institutului Național de Medicină Legală, după ce nu li s-ar fi permis ridicarea trupului neînsuflețit al unui membru al familiei. Poliția Capitalei anunță că la fața locului au intervenit polițiști, jandarmi și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
Mai multe persoane au devenit recalcitrante, marți, în fața Institutului Național de Medicină Legală, după ce nu li s-ar fi permis ridicarea trupului neînsuflețit al unui membru al familiei, decedat în urmă cu câteva zile. Potrivit Poliției Capitalei, incidentul a fost semnalat pe 8 septembrie 2026, în jurul orei 11.00, prin apel la 112, de reprezentantul unei societăți de pază.
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Ce s-a întâmplat în fața INML?
Potrivit Poliției Capitalei, mai multe persoane ar fi devenit recalcitrante la adresa personalului medical de la INML după ce nu li s-ar fi permis ridicarea trupului neînsuflețit al unui membru al familiei. Poliția Capitalei precizează că persoana respectivă decedase în urmă cu câteva zile.
Conform verificărilor preliminare efectuate de polițiști, persoanele implicate ar fi adresat injurii cadrelor medicale, pe fondul nemulțumirii legate de imposibilitatea ridicării trupului neînsuflețit.
Cum au intervenit polițiștii la INML?
Poliția Capitalei anunță că la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de ordine publică din cadrul Poliției Sectorului 4, care au constatat că sesizarea se confirmă. Potrivit aceleiași surse, polițiștii au intervenit pentru restabilirea ordinii și liniștii publice, iar persoanele implicate au fost legitimate. Poliția Capitalei precizează că au fost verificate și autoturismele cu care persoanele respective s-ar fi deplasat, pentru identificarea unor eventuale obiecte a căror deținere este interzisă de lege.
Jandarmii și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au fost solicitați pentru prevenirea escaladării situației și menținerea ordinii publice, potrivit Poliției Capitalei.
Conform instituției, la INML a fost trimis în sprijin un echipaj al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, precum și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.