STB revine în fața instanțelor judecătorești pentru a-și cere insolvența

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 sept. 2026, 07:42

STB ajunge din nou în fața Tribunalului București, marți, 8 septembrie, într-un dosar cu miză majoră pentru compania publică de transport. Judecătorul sindic analizează a doua cerere de intrare în insolvență depusă de STB, iar decizia instanței este așteptată cu interes.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cerere insolventa stb