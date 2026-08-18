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Economie· 2 min citire
Insolvența STB, respinsă de Tribunalul București. Ciprian Ciucu: „Dosarul a fost verificat de 7 ori!”
Instanța a respins insolvența STB. Foto/Profimedia
Publicat18 aug. 2026, 17:13
Actualizat18 aug. 2026, 17:14
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a fost respinsă cererea de insolvență a STB de către Curtea de Apel București, Edilul-șef spune că instanța a respins cererea pe motiv că dosarul a fost incomplet.
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