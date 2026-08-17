Bruxelles-ul slăbește frâna fiscală: Reguli mai blânde pentru investițiile strategice în energie

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 aug. 2026, 16:36

Comisia Europeană a decis că investițiile strategice în infrastructură și resurse alternative vor putea fi finanțate fără riscul unor sancțiuni pentru depășirea deficitului, transformând securitatea energetică într-o prioritate scutită de la regulile fiscale stricte.

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