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Economie· 2 min citire

Bruxelles-ul slăbește frâna fiscală: Reguli mai blânde pentru investițiile strategice în energie

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 aug. 2026, 16:36

Comisia Europeană a decis că investițiile strategice în infrastructură și resurse alternative vor putea fi finanțate fără riscul unor sancțiuni pentru depășirea deficitului, transformând securitatea energetică într-o prioritate scutită de la regulile fiscale stricte.

Comisia Europeană oferă un colac de salvare statelor membre confruntate cu presiunea crizei energetice, permițându-le să deruleze investiții masive și să aplice măsuri de sprijin fără teama de a fi penalizate pentru depășirea deficitului bugetar.

Această marjă de manevră vizează direct cheltuielile naționale destinate întăririi rețelelor energetice, diversificării aprovizionării și protejării consumatorilor vulnerabili, transformând securitatea energetică într-o excepție de la disciplina fiscală obișnuită.

Condițiile stricte și limitele financiare ale flexibilității

Mecanismul de derogare nu este însă un cec în alb. Executivul european a stabilit reguli clare pentru accesarea acestor facilități fiscale:

  • Calendarul eligibilității: Sunt luate în calcul doar măsurile bugetare adoptate după data de 28 februarie 2026, aplicabile pentru intervalul 2026-2028.

  • Finanțare directă: Proiectele trebuie susținute din surse naționale, având ca scop un impact energetic maxim cu cel mai mic cost posibil asupra bugetului.

  • Plafoane de cheltuieli: Limita maximă permisă pentru abaterile legate strict de securitatea energetică este fixată la 0,3% din PIB anual, respectiv un cumul de 0,6% din PIB.

  • Plafonul global menținut: Aceste facilități specifice trebuie să se încadreze în plafonul general de abatere de 1,5% din PIB deja existent în clauza națională de salvgardare.

Evaluarea fiecărei inițiative se va face de la caz la caz, asigurând că intervențiile mențin sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice europene.

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