Firmele fără datorii la stat primesc o bonificație de 3% din impozit. Procedura a fost publicată în Monitorul Oficial

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 15:11

Procedura prin care firmele pot primi o bonificație de 3% din impozitul aferent anului 2025 a fost publicată în Monitorul Oficial. Facilitatea este destinată companiilor care și-au plătit taxele la timp și nu au alte datorii către stat. Sunt vizate atât firmele plătitoare de impozit pe profit, cât și microîntreprinderile. Verificarea condițiilor și acordarea bonificației vor fi făcute automat de ANAF.

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