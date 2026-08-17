Firmele fără datorii la stat primesc o bonificație de 3% din impozit. Procedura a fost publicată în Monitorul Oficial

Procedura prin care firmele pot primi o bonificație de 3% din impozitul aferent anului 2025 a fost publicată în Monitorul Oficial. Facilitatea este destinată companiilor care și-au plătit taxele la timp și nu au alte datorii către stat. Sunt vizate atât firmele plătitoare de impozit pe profit, cât și microîntreprinderile. Verificarea condițiilor și acordarea bonificației vor fi făcute automat de ANAF.
Cum se calculează bonificația de 3%
Pentru firmele plătitoare de impozit pe profit, reducerea se calculează prin aplicarea procentului de 3% asupra impozitului anual. Din suma folosită la calcul sunt scăzute eventualele valori redirecționate potrivit legii. În cazul microîntreprinderilor, ANAF va lua în calcul totalul impozitelor datorate pentru toate trimestrele anului 2025. Firmele care au trecut în cursul anului de la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la impozitul pe profit vor primi bonificația pentru ambele tipuri de impozit.
Reducerea poate fi acordată și companiilor care datorează impozitul minim pe cifra de afaceri. În acest caz, procentul de 3% se aplică la impozitul pe profit stabilit la nivelul impozitului minim. Calculul vizează anul fiscal 2025 sau anul fiscal modificat care începe în 2025. Sumele redirecționate din impozitul pe profit nu vor fi luate în calcul.
ANAF verifică automat firmele eligibile
ANAF va verifica din oficiu dacă o companie îndeplinește toate condițiile. După efectuarea verificărilor, instituția va emite o decizie de acordare a bonificației. Documentul va fi aprobat de conducerea organului fiscal și transmis contribuabilului. Un exemplar al deciziei va fi păstrat și în dosarul fiscal al firmei.
Pentru a primi reducerea, compania trebuie să fi depus toate declarațiile fiscale obligatorii. Impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microîntreprinderii trebuie să fi fost achitat integral la termenele prevăzute de lege. Firma nu trebuie să aibă alte obligații fiscale restante la momentul expirării termenului pentru depunerea declarațiilor. Condiția se aplică și creanțelor bugetare restante pentru care au fost emise titluri executorii.
Bonificația nu este plătită direct firmei
Suma acordată nu va fi virată automat în contul companiei. Bonificația va fi folosită pentru compensarea altor obligații fiscale ale contribuabilului. Există însă o excepție pentru sumele care se apropie de termenul de prescripție a dreptului de restituire. Acestea pot fi returnate firmei dacă nu au fost deja folosite pentru stingerea altor datorii către buget.
Când poate fi redusă sau anulată bonificația
ANAF poate modifica suma dacă firma depune ulterior o declarație rectificativă sau dacă un control fiscal stabilește alte valori ale impozitului. Dacă obligația fiscală este redusă, bonificația va fi recalculată, iar contribuabilul va primi o nouă decizie. Dacă obligația fiscală este suplimentată cu mai mult de 3%, bonificația acordată inițial va fi anulată. Reducerea va fi anulată și dacă, prin declarația rectificativă, firma ajunge să nu mai aibă impozit de plată.