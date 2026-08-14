Vulnerabilitățile sistemului energetic românesc: cazul Cernavodă. România, incapabilă să păstreze energia produsă în plus

Publicat 14 aug. 2026, 22:24 Actualizat 14 aug. 2026, 22:26 Sursă Realitatea PLUS

Oprirea centralei de la Cernavodă, care a dus România în criză energetică, scoate la iveală lipsa de responsabilitate a politicienilor din ultimii ani. De aproape 40 de ani, țara noastră se bazează aproape complet pe infrastructura nucleară construită în perioada comunistă. Mai grav, rând pe rând, tot mai multe centrale pe cărbune au fost închise prin deciziile Uniunii Europene, fără a fi înlocuite. Un material marca Realitatea PLUS despre vulnerabilitățile sistemului energetic românesc, deciziile care ne-au adus aici și ce soluții mai are România pentru a-și asigura energia de care are nevoie.

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