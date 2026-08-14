Ministerul Energiei a plătit 209 milioane de euro prin PNRR în 2026. Noi cereri de peste 81 milioane de euro, în procesare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 20:47

Ministerul Energiei anunță că a efectuat, de la începutul anului 2026, plăți de 209 milioane de euro către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Valoarea totală a plăților cumulate de la debutul programului depășește 420 de milioane de euro.

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