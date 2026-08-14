Ministerul Energiei a plătit 209 milioane de euro prin PNRR în 2026. Noi cereri de peste 81 milioane de euro, în procesare

Ministerul Energiei anunță că a efectuat, de la începutul anului 2026, plăți de 209 milioane de euro către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Valoarea totală a plăților cumulate de la debutul programului depășește 420 de milioane de euro.
Ministerul Energiei a anunțat, vineri, situația actualizată a plăților realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precizând că, în primele opt luni ale anului 2026, beneficiarii proiectelor au primit finanțări în valoare totală de 209 milioane de euro.
Peste 420 de milioane de euro plătite de la începutul programului
Potrivit instituției, numai în intervalul 10-14 august au fost efectuate plăți de 19,41 milioane de euro. În aceeași perioadă au fost autorizate 15 cereri de transfer, cu o valoare cumulată de 12,51 milioane de euro.
De la începutul programului, plățile către beneficiari au depășit 420 de milioane de euro, arată Ministerul Energiei.
Aproape 19,5 milioane de euro, virate într-o singură săptămână
În prezent, 42 de cereri de transfer, în valoare totală de aproximativ 81,57 milioane de euro, sunt în curs de procesare. Dintre acestea, 161616 dosare depuse în 2025 însumează 37,12 milioane de euro, iar alte 26 de cereri depuse în 2026 au o valoare de aproximativ 44,44 milioane de euro.
Cele mai mari sume aflate în procesare provin din cereri depuse în trimestrul al treilea din 2025, în valoare de 24,57 milioane de euro, și în trimestrul al treilea din 2026, care însumează 22,18 milioane de euro.
Ministerul susține că toate vizitele de monitorizare pentru proiectele care au depus cereri de transfer au fost finalizate. Totodată, autoritățile pot aproba transferurile inclusiv pe baza notificărilor de punere sub tensiune, etapă la care investițiile finanțate prin PNRR sunt considerate finalizate.
42 de cereri de transfer, în valoare de 81,57 milioane de euro, sunt analizate
Instituția mai arată că a luat măsuri pentru prelungirea termenelor de implementare, astfel încât beneficiarii să poată utiliza întreaga perioadă de eligibilitate prevăzută de Regulamentul european privind Mecanismul de Redresare și Reziliență.
Ministerul Energiei afirmă, de asemenea, că țintele asumate prin PNRR privind instalarea și racordarea de noi capacități de producție și stocare a energiei, precum și obiectivele de eficiență energetică din industrie, au fost îndeplinite și chiar depășite.