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Social· 1 min citire
Copilul rănit la Brăila, lovit de un fragment de dronă? Familia a depus plângere penală
Incident Brăila/ Foto AI
Publicat14 aug. 2026, 20:49
SursăRealitatea PLUS
Răsturnare de situație în cazul copilului din Brăila lovit de un obiect căzut din cer: familia cere încadrare pentru vătămare intenționată. Potrivit documentului depus de avocați, minorul ar fi fost lovit de un fragment de dronă, căzut de la înălțime.
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