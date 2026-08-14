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Copilul rănit la Brăila, lovit de un fragment de dronă? Familia a depus plângere penală

Incident Brăila/ Foto AI

Incident Brăila/ Foto AI

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 20:49
SursăRealitatea PLUS

Răsturnare de situație în cazul copilului din Brăila lovit de un obiect căzut din cer: familia cere încadrare pentru vătămare intenționată. Potrivit documentului depus de avocați, minorul ar fi fost lovit de un fragment de dronă, căzut de la înălțime.

Familia băiatului a depus o plângere penală și cere ca persoanele responsabile pentru rănirea copilului să fie identificate și trase la răspundere. De asemenea, ei solicită despăgubiri pentru prejudiciul suferit.

Proveniența obiectului nu este cunoscută în acest moment. Întâmplarea a avut loc pe data de 29 mai. În aceeași zi o dronă militară rusească de tip Geran-2 a trecut granița în România, zburând pe traseul Sulina - Brăila - Fetești și a ajuns la Galați unde a lovit în plin un bloc de locuințe.

Copilul de 12 ani a fost rănit și a fost internat mai multe zile în spital.

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