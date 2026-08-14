Copilul rănit la Brăila, lovit de un fragment de dronă? Familia a depus plângere penală

Publicat 14 aug. 2026, 20:49 Sursă Realitatea PLUS

Răsturnare de situație în cazul copilului din Brăila lovit de un obiect căzut din cer: familia cere încadrare pentru vătămare intenționată. Potrivit documentului depus de avocați, minorul ar fi fost lovit de un fragment de dronă, căzut de la înălțime.

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