Încă o dronă descoperită în Tulcea, la Plauru. MApN a securizat zona

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 14 aug. 2026, 19:16

O nouă dronă a fost descoperită, vineri, în zona localității Plauru, județul Tulcea. Ministerul Apărării Naționale a trimis la fața locului o echipă de specialiști, care a identificat obiectul și a securizat zona.

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