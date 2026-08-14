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Social· 1 min citire
Încă o dronă descoperită în Tulcea, la Plauru. MApN a securizat zona
Dronă/ Arhivă foto
O nouă dronă a fost descoperită, vineri, în zona localității Plauru, județul Tulcea. Ministerul Apărării Naționale a trimis la fața locului o echipă de specialiști, care a identificat obiectul și a securizat zona.
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