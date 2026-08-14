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Încă o dronă descoperită în Tulcea, la Plauru. MApN a securizat zona

Dronă/ Arhivă foto

Dronă/ Arhivă foto

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 14 aug. 2026, 19:16

O nouă dronă a fost descoperită, vineri, în zona localității Plauru, județul Tulcea. Ministerul Apărării Naționale a trimis la fața locului o echipă de specialiști, care a identificat obiectul și a securizat zona.

Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de vineri, 14 august, despre descoperirea unei drone în zona localității Plauru, județul Tulcea.

În urma sesizării, o echipă de specialiști din cadrul MApN s-a deplasat la fața locului pentru verificări. Militarii au identificat obiectul și au luat măsuri pentru securizarea zonei.

Până la ora transmiterii acestei știri, Ministerul Apărării Naționale nu a oferit informații suplimentare cu privire la tipul dronei sau la circumstanțele în care aceasta a ajuns în zona localității Plauru.

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