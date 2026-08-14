Peste 630 MW trimiși în rețea de românii cu baterii după oprirea Cernavodă. Gestul care a ajutat sistemul energetic în orele critice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 17:21

Românii care au instalat sisteme de stocare pentru energia produsă de panourile fotovoltaice au intervenit în sprijinul Sistemului Energetic Național într-un moment dificil pentru rețeaua electrică. Joi seară, în intervalul de vârf al consumului, bateriile aflate la nivel rezidențial au injectat în rețea peste 630 MW, contribuind la acoperirea unei părți importante din deficitul apărut după oprirea completă a centralei nucleare de la Cernavodă.

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