Peste 630 MW trimiși în rețea de românii cu baterii după oprirea Cernavodă. Gestul care a ajutat sistemul energetic în orele critice

Românii care au instalat sisteme de stocare pentru energia produsă de panourile fotovoltaice au intervenit în sprijinul Sistemului Energetic Național într-un moment dificil pentru rețeaua electrică. Joi seară, în intervalul de vârf al consumului, bateriile aflate la nivel rezidențial au injectat în rețea peste 630 MW, contribuind la acoperirea unei părți importante din deficitul apărut după oprirea completă a centralei nucleare de la Cernavodă.
Mobilizarea a venit după apelul Asociației Prosumatorilor de Energie din România, iar mii de proprietari de baterii și-au configurat invertoarele astfel încât energia acumulată pe parcursul zilei să fie livrată în Sistemul Energetic Național în intervalul 20:00-22:00. Cantitatea furnizată a ajuns, potrivit informațiilor prezentate, la aproape 700 MW în momentul de consum maxim, o valoare comparabilă cu producția asigurată înainte de oprire de Unitatea 2 de la Cernavodă.
Bateriile prosumatorilor au intrat în acțiune după ora 19:00
În timpul zilei, aportul bateriilor la alimentarea rețelei a fost foarte redus. Acest lucru s-a întâmplat deoarece acumulatorii erau încărcați cu energia produsă de instalațiile fotovoltaice.
Situația s-a modificat însă după ora 19:00, când consumul a început să crească, iar energia stocată în bateriile prosumatorilor a putut fi utilizată pentru alimentarea rețelei.
Apelul lansat de Asociația Prosumatorilor de Energie din România a determinat mii de posesori de sisteme de stocare să își ajusteze setările invertoarelor. Aceștia au ales să descarce surplusul de energie acumulat pe parcursul zilei direct în rețeaua națională.
În intervalul 20:00-22:00, bateriile au livrat astfel cantități importante de energie într-o perioadă în care sistemul avea nevoie de resurse suplimentare.
„Un gest de solidaritate” pentru sistemul energetic
Mobilizarea prosumatorilor este considerată de specialiști un exemplu de solidaritate cu Sistemul Energetic Național. Contribuția proprietarilor de baterii a avut loc într-un context în care avantajele financiare directe pentru aceștia sunt reduse.
În același timp, unii furnizori au început să acorde bonusuri pentru energia injectată seara, valoarea menționată fiind de 40 de bani pentru fiecare kilowatt.
Chiar și în aceste condiții, participarea unui număr mare de proprietari de sisteme de stocare a permis acumulatoarelor rezidențiale să joace un rol important într-un moment în care producția nucleară a României era complet oprită.
Cernavodă a rămas fără ambele reactoare
Problemele sistemului energetic au apărut după oprirea completă a Centralei de la Cernavodă. Deconectarea ambelor unități nucleare a fost finalizată joi, în jurul orei 11:00.
Unitatea 2 a intrat în procedura de oprire pe fondul scăderii drastice a nivelului Dunării. Unitatea 1 era deja oprită din cauza secetei.
România a rămas astfel fără producție de energie nucleară într-o perioadă în care sistemul energetic trebuie să gestioneze cu atenție raportul dintre producție și consum.
Vântul și importurile devin esențiale
Oprirea completă a Centralei de la Cernavodă lasă rețeaua națională mai expusă fluctuațiilor provenite din condițiile meteorologice și din evoluțiile regionale ale sistemului energetic.
Experții avertizează că România depinde în prezent într-o măsură importantă de producția eoliană și de energia importată din țările vecine, în special din Bulgaria.
În perioadele în care nu există suficientă lumină solară, reducerea producției eoliene reprezintă unul dintre principalele riscuri pentru echilibrul sistemului. În același timp, orice problemă apărută pe liniile de interconectare cu Bulgaria poate complica suplimentar situația și poate face mai dificilă menținerea echilibrului energetic.
Transelectrica are și măsuri pentru un „scenariu negru”
În cazul apariției unei situații extrem de dificile pentru sistem, Transelectrica dispune și de măsuri de avarie.
Operatorul național de transport al energiei are la dispoziție o hotărâre de guvern care permite decuplarea temporară a anumitor mari consumatori industriali, cu notificare prealabilă.
Măsura poate fi utilizată în situații în care este necesară reducerea rapidă a consumului pentru menținerea echilibrului în Sistemul Energetic Național.
În acest context, energia livrată de bateriile prosumatorilor în orele de vârf a reprezentat o resursă suplimentară pentru rețea, într-un moment în care oprirea ambelor unități de la Cernavodă a redus semnificativ capacitatea de producție disponibilă.