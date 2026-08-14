Guvernul pasează Legea salarizăriiproiectul la Cotroceni, fără un acord ferm cu sindicatele

Publicat 14 aug. 2026, 11:35 Actualizat 14 aug. 2026, 15:35

Ministrul Dragoș Pîslaru încearcă să tempereze criticile, susținând că noua variantă aduce corecții față de versiunea contestată din 17 iulie. Modificările vizează în special Sănătatea și Educația — două domenii critice aduse în pragul blocajului de măsurile anterioare. Cu toate acestea, din declarațiile oficiale reiese clar că Guvernul nu a reușit încă să bată palma cu partenerii sociali.

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