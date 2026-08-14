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Guvernul pasează Legea salarizăriiproiectul la Cotroceni, fără un acord ferm cu sindicatele

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris deIulian Budusan
Publicat14 aug. 2026, 11:35
Actualizat14 aug. 2026, 15:35

Ministrul Dragoș Pîslaru încearcă să tempereze criticile, susținând că noua variantă aduce corecții față de versiunea contestată din 17 iulie. Modificările vizează în special Sănătatea și Educația — două domenii critice aduse în pragul blocajului de măsurile anterioare. Cu toate acestea, din declarațiile oficiale reiese clar că Guvernul nu a reușit încă să bată palma cu partenerii sociali.

„Față de lucrurile pe care le-ați văzut în spațiul public pe varianta din 17 iulie, varianta actuală este îmbunătățită semnificativ pe două domenii: Sănătate și Educație. Nu spun că există un acord definitiv din partea sindicatelor pe variantele respective, există însă o aliniere instituțională importantă cu ministerele de linie, Educație și Sănătate. Faptul că discutăm cu sindicatele în continuare arată că dialogul, care la un moment dat fusese blocat din diverse pricini, a fost reluat”, a recunoscut ministrul.

Calendarul pe repede-înainte: Consultări la Cotroceni și vot la final de august

În lipsa unei viziuni unitare din timp, planul de lucru impus de Executiv este unul de-a dreptul sufocant, lăsând un spațiu minim pentru dezbateri reale. Un pachet complet de amendamente urmează să fie trimis Administrației Prezidențiale până la sfârșitul acestui weekend, servind drept bază pentru o nouă rundă de consultări pe care președintele le-ar putea convoca marți sau miercuri.

Dacă liderii de partid vor ajunge la o înțelegere politică de conjunctură, calendarul legislativ va fi parcurs pe repede-înainte:

  • Finalul săptămânii viitoare: Proiectul va fi înregistrat în Parlament de către formațiunile din coaliție.

  • 25–26 august: Este luată în calcul convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru dezbaterea și votarea în grabă a proiectului.

  • Sfârșitul lunii august: Promulgarea legii de către șeful statului, într-o încercare de ultim moment de a bifa jaloanele din PNRR.

Deși echipele tehnice lucrează sub o presiune uriașă la definitivarea documentului, rămâne de văzut dacă această formulă adoptată în graba sesiunii extraordinare va rezolva inechitățile din sistemul public sau doar va amâna noi tensiuni sociale.

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