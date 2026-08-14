Olt: 27 de persoane vârstnice și cu dizabilități, scoase dintr-un „azil” improvizat. Erau găzduite ilegal, în condiții improprii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 16:12

Intervenție de amploare în județul Olt, unde autoritățile au identificat 27 de persoane vulnerabile găzduite într-o gospodărie privată, în condiții improprii. Activitatea nu era autorizată ca serviciu social, iar oamenii au fost transferați către centre licențiate și adaptate nevoilor lor.

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