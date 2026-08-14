Olt: 27 de persoane vârstnice și cu dizabilități, scoase dintr-un „azil” improvizat. Erau găzduite ilegal, în condiții improprii

Intervenție de amploare în județul Olt, unde autoritățile au identificat 27 de persoane vulnerabile găzduite într-o gospodărie privată, în condiții improprii. Activitatea nu era autorizată ca serviciu social, iar oamenii au fost transferați către centre licențiate și adaptate nevoilor lor.
Cazul a fost descoperit în comuna Mihăești, în urma unei acțiuni desfășurate de mai multe instituții care au intervenit pentru protejarea persoanelor aflate într-o situație de vulnerabilitate.
27 de persoane, găsite într-un spațiu neautorizat
Acțiunea a fost coordonată de reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, alături de instituții din județul Olt.
La intervenție au participat reprezentanți ai Instituției Prefectului, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, SMURD, DGASPC, Poliției și Jandarmeriei.
În gospodăria unei persoane fizice au fost identificate 27 de persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, care beneficiau de găzduire într-un spațiu ce nu funcționa legal ca serviciu social.
Potrivit autorităților, activitatea nu era acreditată și nici licențiată conform prevederilor legale.
Persoanele vulnerabile au fost relocate
După identificarea situației, oamenii au fost informați cu privire la drepturile lor și la posibilitatea de a beneficia de servicii sociale oferite în centre autorizate.
În urma consilierii, persoanele vulnerabile și-au exprimat acordul pentru a fi transferate către servicii sociale licențiate, în funcție de situația și necesitățile fiecăruia.
Transportul a fost realizat cu sprijinul instituțiilor implicate, iar persoanele au fost direcționate fie către centre aflate în subordinea DGASPC din județele de domiciliu, fie către alte servicii sociale unde existau locuri disponibile.
Pe durata operațiunii, autoritățile au asigurat sprijin medical, hrană și transport în condiții de siguranță.
Echipele de intervenție au ajutat inclusiv la recuperarea și transportul bunurilor personale ale celor 27 de persoane.
Autoritățile: Prioritare sunt siguranța și demnitatea oamenilor
Reprezentanții instituțiilor implicate au transmis că obiectivul principal al acțiunii a fost protejarea drepturilor și demnității persoanelor vulnerabile.
Transferul către centre acreditate urmărește ca acestea să primească îngrijire în condiții legale și sigure, adaptate nevoilor individuale.
Cazul din Mihăești readuce în atenție problema spațiilor în care persoane vârstnice sau cu dizabilități sunt găzduite fără ca serviciile oferite să fie autorizate și supravegheate conform legislației.
Cazurile azilelor ilegale, din nou în atenția autorităților
Intervenția din Olt apare într-un context în care situațiile privind centrele neautorizate pentru persoane vulnerabile continuă să genereze controverse.
Unul dintre cele mai mediatizate cazuri recente este ancheta privind centrele din Dumbrava, județul Bihor, unde procurorii DIICOT au făcut acuzații grave privind modul în care ar fi fost tratate persoane aflate într-o stare de vulnerabilitate extremă.