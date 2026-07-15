Viorel Pașca spune că ar putea exista o soluție: „Putem intra în legalitate fără să ne transformăm în azil”

Viorel Pașca, omul care a ajuns în centrul atenției publice după perchezițiile DIICOT la locuințele în care adăpostea persoane vulnerabile, spune că a primit primul răspuns oficial din partea autorităților privind posibilitatea de a-și desfășura activitatea în condiții legale.
Acesta afirmă că Direcția de Sănătate Publică i-a transmis o variantă pe care intenționează să o analizeze și spune că așteaptă în continuare și punctele de vedere ale celorlalte instituții implicate.
O posibilă soluție găsită de DSP
Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Viorel Pașca a explicat că răspunsul primit de la DSP vine după scrisoarea adresată instituțiilor competente, prin care a cerut să i se explice cum ar putea intra în legalitate fără ca locuințele să fie încadrate ca azile.
„Azi am primit răspuns de la DSP, la scrisoarea adresată instituțiilor abilitate în ce privește autorizarea activității de la Dumbrava, mai precis cum aș putea " intra în legalitate" fără să ne transformăm în azil.
Un lucru mi-a atras atenția acolo și anume, că am putea cumva să ne încadrăm la categoria " Locuințe protejate".”
Așteaptă și răspunsurile celorlalte instituții
Viorel Pașca spune că în perioada următoare va analiza această variantă și speră ca și celelalte instituții cărora li s-a adresat să vină cu soluții concrete.
„In zilele următoare voi analiza această posibilitate dar aștept cu nerăbdare ca celelalte instituții să vină cu propuneri, sfaturi și sugestii în acest sens. Mai mult, sper că mă vor ajuta cu documentația în ce privește obținerea autorizației de funcționare, având in vedere că e datoria lor să rezolve problema și presupun că sunt interesate de soarta și situația persoanelor vulnerabile. Sau poate mă înșel?”
Cazul care a stârnit dezbateri
Viorel Pașca a intrat în atenția opiniei publice după amploarea perchezițiilor desfășurate de DIICOT la imobilele în care adăpostea persoane fără posibilități și vârstnici aflați în situații dificile.
Deși autoritățile au reclamat faptul că activitatea nu era autorizată potrivit legislației în vigoare, numeroși români și-au exprimat public sprijinul pentru acesta, susținând că oferea adăpost și îngrijire unor persoane vulnerabile care, în multe cazuri, nu găsiseră sprijin în sistemul public de asistență socială.
În mesajul publicat acum, Viorel Pașca lasă să se înțeleagă că încearcă să identifice o formulă legală prin care activitatea de la Dumbrava să poată continua, iar persoanele pe care le îngrijește să rămână în continuare sub același acoperiș.