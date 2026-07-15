Viorel Pașca spune că ar putea exista o soluție: „Putem intra în legalitate fără să ne transformăm în azil”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 22:06

Viorel Pașca, omul care a ajuns în centrul atenției publice după perchezițiile DIICOT la locuințele în care adăpostea persoane vulnerabile, spune că a primit primul răspuns oficial din partea autorităților privind posibilitatea de a-și desfășura activitatea în condiții legale.

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