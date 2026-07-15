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Social· 1 min citire
Doi bărbați, salvați după ce au rămas blocați cu mașina în albia Râului Târgului. Pompierii au intervenit de urgență
Mașină în râu/ Colaj foto ISU Argeș
Doi bărbați au fost salvați de pompierii din Câmpulung după ce au rămas blocați cu mașina în albia Râului Târgului, încercând să traverseze de pe un mal pe celălalt. Cei doi au fost găsiți pe capota mașinii.
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