Doi bărbați, salvați după ce au rămas blocați cu mașina în albia Râului Târgului. Pompierii au intervenit de urgență

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 23:10

Doi bărbați au fost salvați de pompierii din Câmpulung după ce au rămas blocați cu mașina în albia Râului Târgului, încercând să traverseze de pe un mal pe celălalt. Cei doi au fost găsiți pe capota mașinii.

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