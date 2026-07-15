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Doi bărbați, salvați după ce au rămas blocați cu mașina în albia Râului Târgului. Pompierii au intervenit de urgență

Mașină în râu/ Colaj foto ISU Argeș

Mașină în râu/ Colaj foto ISU Argeș

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 23:10

Doi bărbați au fost salvați de pompierii din Câmpulung după ce au rămas blocați cu mașina în albia Râului Târgului, încercând să traverseze de pe un mal pe celălalt. Cei doi au fost găsiți pe capota mașinii.

Incidentul s-a produs după ce conducătorul auto a încercat să traverseze Râul Târgului cu autoturismul, de pe un mal pe celălalt. Potrivit primelor informații, apa era mai adâncă decât a estimat acesta, iar mașina a rămas rapid imobilizată în albia râului. Realizând că nu mai poate continua deplasarea, șoferul a solicitat ajutor.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Câmpulung pentru salvarea celor două persoane și extragerea autoturismului.

La sosirea echipajelor, cei doi bărbați se aflau pe capota mașinii, unde așteptau intervenția salvatorilor. Pompierii au ajuns la aceștia și i-au evacuat în siguranță la mal.

Din fericire, cei doi bărbați nu au suferit răni și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Intervenția pompierilor s-a încheiat fără alte incidente, urmând ca autoturismul să fie scos din albia râului.

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