10 candidați pe un loc la cea mai căutată facultate din România. Mii de tineri se înghesuie la admitere

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 22:49

Admiterea la facultate din acest an aduce o competiție acerbă în marile centre universitare din România. Universitățile au introdus programe noi de licență și master pentru a atrage cât mai mulți candidați, însă interesul rămâne concentrat în special asupra unor domenii tradiționale, unde concurența este uriașă.

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