10 candidați pe un loc la cea mai căutată facultate din România. Mii de tineri se înghesuie la admitere

Admiterea la facultate din acest an aduce o competiție acerbă în marile centre universitare din România. Universitățile au introdus programe noi de licență și master pentru a atrage cât mai mulți candidați, însă interesul rămâne concentrat în special asupra unor domenii tradiționale, unde concurența este uriașă.
Cea mai mare luptă pentru un loc se înregistrează la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, unde, la unele specializări, concurența ajunge la aproximativ zece candidați pentru un singur loc. În același timp, tot mai mulți absolvenți de liceu aleg domenii precum Robotica, una dintre specializările care câștigă rapid popularitate.
Politehnica atrage tot mai mulți candidați
Interesul pentru admiterea la Politehnică este în continuă creștere, iar unele programe de studiu au ajuns printre cele mai căutate din țară. La anumite specializări, aproximativ zece candidați concurează pentru fiecare loc disponibil.
Universitatea încearcă să atragă viitorii studenți inclusiv prin metode interactive. Cei interesați de specializarea Robotică sunt întâmpinați încă de la intrare de un roboțel, una dintre modalitățile prin care instituția promovează domeniile tehnologice.
Limbi Străine, Psihologie și Drept rămân în topul preferințelor
Printre cele mai căutate facultăți se numără și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București, unde numărul candidaților este ridicat și în această sesiune de admitere.
În același timp, Psihologia, Dreptul și Matematica continuă să fie printre opțiunile preferate ale absolvenților de liceu, păstrându-și popularitatea și în acest an.
Universitățile au introdus și programe noi pentru a răspunde cererii de pe piața muncii. Printre acestea se regăsesc specializări precum Managementul stilului de viață sănătos, Drept european sau Schimbări climatice, disponibile atât la licență, cât și la master.
Taxele au crescut pentru viitorii studenți
Admiterea din acest an vine însă și cu costuri mai mari. În numeroase universități au fost majorate atât taxele de înscriere, cât și cele de școlarizare.
La Facultatea de Drept, taxa anuală poate ajunge la 8.000 de lei, iar în cazul unor programe de la Medicină, viitorii studenți pot plăti chiar și 19.000 de lei pe an.
Chiar și în aceste condiții, interesul pentru admiterea la facultate rămâne ridicat, iar în cazul celor mai căutate specializări concurența este una dintre cele mai mari din ultimii ani.