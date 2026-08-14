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Trei pensionari, chemați pentru repornirea grupului 4 Rovinari

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Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 10:32
Actualizat14 aug. 2026, 10:34
SursăRealitatea PLUS

Am ajuns, așadar, să chemăm pensionari de acasă pentru repornirea centralelor pe cărbune pentru a suplimenta energia lipsă din sistemul național. Președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia, Jan Popescu, a dat detalii despre asta în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Totodată, în emisiunea „100%”, realizată de Laurențiu Botin, președintele Federației Naționale a Muncii a scos în evidență faptul că în ultimii 25 de ani, clasa politică a numit în fruntea Complexului Energetic Oltenia oameni incompetenți.

Pensionari chemați de acasă pentru operațiune

„S-a primit o comandă, dacă putem spune așa, de la Dispeceratul Energetic Național, ca în perioada imediat următoare să fim pregătiți să pornim și al treilea grup de la Sucursala Electrocentrale Rovinari.

A trebuit să aducem de la pensie trei operatori cameră de comandă, așa-ziși tablotari, turbină-cazan, unde trebuie o pregătire mai temeinică față de celelalte meserii pe care le au colegii mei din Complexul Energetic Oltenia.

O pregătire de 4-5-6 ani și am fost obligați să aducem de la pensie pentru o perioadă de 30 de zile, cât se preconizează că va fi această criză energetică, trei tablotari de la pensie.”, a declarat Jan Popescu, președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia.

„Vreau să vă spun următorul lucru. Clica politică a numit în fruntea Complexului Energetic Oltenia, în ultimii 25 de ani, oameni incompetenți, cu carnet de partid, care n-au nici pregătirea necesară.

Aici vă aduc aminte că, din cauza conducerilor proaste, Complexul Energetic Oltenia a ajuns în această situație pentru că au fost folosite diferite interese.”, a completat Constantin Crețan, președinte al Federației Naționale a Muncii.

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