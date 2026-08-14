Trei pensionari, chemați pentru repornirea grupului 4 Rovinari

Publicat 14 aug. 2026, 10:32 Actualizat 14 aug. 2026, 10:34 Sursă Realitatea PLUS

Am ajuns, așadar, să chemăm pensionari de acasă pentru repornirea centralelor pe cărbune pentru a suplimenta energia lipsă din sistemul național. Președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia, Jan Popescu, a dat detalii despre asta în exclusivitate la Realitatea PLUS.

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